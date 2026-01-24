Tour Down Under 2026: nuevo ganador en la etapa 4 e inesperado accidente

Con una extremada temperatura que se acercaba a los 43 °C y una alerta de posibles incendios en la región de Mount Lofty Ranges, la etapa 4 se tuvo que reducir de 170km a 131 km, retirando de esta manera el emblemático Willunga Hill del recorrido.

Además, salida se adelantó, se modificó oportunidad para escaladores favoreciendo a los sprinters con un terreno más llano, una jugada que terminó favoreciendo de buena manera al ciclista británico, Ethan Vernon, quien se terminó llevando el triunfo de la carrera con n tiempo de 2:56:30.

Ganador de la etapa 4 del Tour Down Under 2026

La carrera comenzó con un intento de fuga formado por Matthew Greenwood, Luke Plapp y Rémi Cavagna, que llegaron a contar con una amplia ventaja, pero el pelotón mantuvo el control y los alcanzó a unos 24 km del final, en donde justamente se encontraba Ethan Vernon.

El británico que pertenece al NSN Cycling Team se impuso con un excelente remate final. Esta victoria no solo le valió el triunfo del día, sino que también se convirtió en la primera victoria histórica de su equipo desde su creación, dejando a Vernon enmarcado en los libros de historia del ciclismo y el club.

Sin embargo, hubo otro acontecimiento que estremeció la competencia, sino que también se vivió un hecho desafortunado en donde el segundo en la clasificación general, el ecuatoriano, Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG), fue obligado a retirarse de la competencia tras una fuerte caída en los primeros kilómetros.

Ethan Vernon (GBR) – NSN Cycling Team — 2:56:3 Tobias Lund Andresen (DEN) – Decathlon CMA CGM Team — m.t. Laurence Pithie (NZL) – Red Bull – BORA – hansgrohe — m.t. Brady Gilmore (AUS) – NSN Cycling Team — m.t. Aaron Gate (NZL) – XDS Astana Team — m.t. Edoardo Zambanini (ITA) – Bahrain – Victorious — m.t. Samuel Watson (GBR) – INEOS Grenadiers — m.t. Anthon Charmig (DEN) – Uno-X Mobility — m.t. Andrea Raccagni Noviero (ITA) – Soudal Quick-Step — m.t. Pierre Gautherat (FRA) – Decathlon CMA CGM Team — m.t.

Clasificación general tras la etapa 4 del Tour Down Under 2026