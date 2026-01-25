Llegó a su fin la 26.ª edición del Tour Down Under que se llevó a cabo en Australia y que contó con un recorrido de 169.8 km en su etapa final, la cual se llevó a cabo en Stirling, dejando consigo a un nuevo ganador de la jornada y de paso al campeón absoluto de la clasificación general.

El día arrancó con casi 170 km alrededor de Stirling, con múltiples subidas de moderada dureza también en las cercanías de Mylor y Aldgate, pero las cuales logró superar de buena manera el ciclista de Visma, Matthew Brennan, quien superó el recorrido en el que incluso un canguro fue protagonista al parar la carrera y causando tropiezos.

Visma, Brennam y un canguro protagonistas de la etapa 5

Matthew Brennan fue el más rápido y logró imponerse por delante de Finn Fisher-Black y Tobias Lund Andresen en un esprint explosivo y decidido tras casi cuatro horas de batalla. El triunfo del británico no solo supuso una victoria de etapa, sino que también fue una recompensa para el joven ciclista de tan solo 20 años que se enfrentó a varios competidores más experimentados.

Sin embargo, la carrera también trajo consigo un suceso inesperado que terminó retrasando al pelotón, ya que un canguro saltó al trazado a unos 95 km de meta, provocando un accidente en el que se vio involucrado el propio Vine. El australiano, líder de la clasificación general, cayó al suelo y perdió momentáneamente su bicicleta, debiendo remitir gracias a la ayuda de sus compañeros y de los rivales que le cedieron material.

Matthew Brennan Team Visma | Lease a Bike 3:58:08 Finn Fisher-Black Red Bull – BORA – hansgrohe Tobias Lund Andresen Decathlon CMA CGM Team Brady Gilmore NSN Cycling Team Simone Velasco XDS Astana Team Patrick Eddy Australia Samuel Watson INEOS Grenadiers Edoardo Zambanini Bahrain – Victorious Natnael Tesfatsion Movistar Team Andrea Bagioli Lidl – Trek

Clasificación general y campeón del Tour Down Under 2026