UAE Tour 2026: Harold Tejada firme en el podio de la clasificación general tras etapa 5

Cada vez falta menos para que llegue a su fin una nueva edición del UAE Tour, se disputó la etapa 5 de la competencia con rotundo éxito y trajo consigo un nuevo protagonismo por parte de Jonathan Milan, quien se consagró nuevamente ganador y a Harold Tejada, quien se mantiene sólido en el podio de la clasificación general.

La Etapa 5 del UAE Tour 2026, disputada este viernes 20 de febrero, fue una jornada vibrante y explosiva destinada a los velocistas, pero con sorpresas y drama hasta el último kilómetro de los 168 que se corrieron en total. Milan revalidó el favoritismo que obtuvo tras salir ganador de la etapa 4 y repitió hazaña en la competencia al llevarse este nuevo logro.

Clasificación general del UAE Tour tras la etapa 5

La quinta etapa, un recorrido llano de 168 kilómetros entre Dubai Al Mamzar Park y Hamdan Bin Mohammed Smart University, se perfilaba como otra oportunidad para el sprint masivo tras la montaña vivida en jornadas anteriores y no defraudó al público presente y a los aficionados que siguieron la carrera por televisión.

En la recta final volvió a ser cuestión de velocidad pura en donde destacó el italiano Jonathan Milan (Lidl – Trek) se impuso con autoridad al sprint, consiguiendo así su segunda victoria consecutiva de etapa en este UAE Tour 2026 al llegar con un tiempo de 3:33:24. Milan se mostró superior en los metros decisivos y obtuvo una victoria que no solo refuerza su estatus como uno de los sprinters más en forma de la temporada, sino que también suma unidades valiosas para la clasificación por puntos.

En cuanto a la clasificación general, no hubo cambios significativos tras esta etapa llana. El italiano Antonio Tiberi continúa como líder de la clasificación general, manteniendo el maillot rojo, pero no puede ceder terreno ya que de cerca lo sigue Isaac del Toro a tan solo 21 segundos y uno de los representantes colombianos, Harold Tejada, quien no baja el ritmo y se mantiene en el tercer lugar.

1. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - 14h 45' 27''

2. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 21''

3. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 1' 00''

4. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) - a 1' 07''

5. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 1' 19''

6. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - a 1' 21''

7. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 1' 22''

8. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 1' 28''

9. Jørgen Nordhagen (Team Visma Lease a Bike) - a 1' 30''

10. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 1' 43''

¿Cuándo será la etapa 6 del UAE Tour 2026?

La Etapa 6 del UAE Tour 2026 se disputará el sábado 21 de febrero de 2026. En esta jornada, los ciclistas cubrirán un recorrido de 168 km con final en la cima de Jebel Hafeet, uno de los desniveles más emblemáticos de la carrera, lo que la convierte en una etapa decisiva para la clasificación general.