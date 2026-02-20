[Video] Revelan la charla que habría tenido Lorenzo con Falcao: "Irá al Mundial"

Una versión que empieza a tomar fuerza en el entorno de la Selección Colombia tiene como protagonista a Radamel Falcao García.

Según reveló el periodista Sebastián Srur en ‘Picado TV’, el técnico Néstor Lorenzo se habría comunicado directamente con el delantero de Millonarios para hablar sobre una eventual convocatoria a la Copa del Mundo 2026.

La supuesta conversación de Néstor Lorenzo con Falcao

De acuerdo con la información entregada por Srur, el mensaje del seleccionador fue claro: "Ya lo llamó (Néstor) Lorenzo y le dijo que si juega mínimo 2-3 partidos por mes, lo va a llevar (al Mundial)". Es decir, la condición pasaría por la continuidad y el ritmo competitivo del atacante en el fútbol colombiano.

En términos prácticos, Falcao tendría que disputar cerca de doce partidos con Millonarios antes del Mundial si quiere integrar la convocatoria. Una exigencia que, aunque moderada, implica regularidad física y deportiva en un calendario exigente.

James jugaría doce partidos antes del Mundial

La premisa, de ser cierta, encuentra lógica si se compara con el caso de James Rodríguez. El mediocampista, hoy en Minnesota United, podría disputar como máximo doce partidos antes de la cita orbital y su presencia en la convocatoria está asegurada, dada su actualidad en la Selección.

La última vez que Falcao jugó en Selección Colombia

Sin embargo, no es equiparable el pasado reciente de Falcao con el de James. El ‘10’ ha sido convocado con frecuencia y ha tenido protagonismo bajo la dirección de Lorenzo, mientras que el delantero no juega con la Tricolor desde el 28 de marzo de 2023, cuando ingresó 22 minutos en el amistoso frente a Japón.

Aun así, la experiencia del ‘Tigre’ pesa. Según el propio Srur, en la conversación también se habría resaltado que "Colombia necesita un líder con experiencia y que sepa manejar grupos, pues tiene un plantel joven". En ese aspecto, Falcao es una referencia en el camerino.

El mensaje habría sido directo y motivador. "Le dijo, 'si estás bien, vas al Mundial'", relató el periodista argentino. Una frase que deja claro que la decisión final pasaría por el estado físico y el rendimiento del goleador histórico de la Selección.

Falcao está lesionado

Y es que el presente médico también juega un papel determinante. Falcao viene de lesionarse el pasado 14 de febrero en el partido entre Millonarios y Llaneros, tras presentar "una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha", situación que obliga a manejar con cautela su proceso de recuperación.

De concretarse el escenario planteado, el delantero podría escribir un nuevo capítulo en su carrera internacional. "Si está bien, Falcao irá al Mundial con 40 años", aseguró Srur.

Cabe recordar que el atacante solo ha disputado una Copa del Mundo con la Selección absoluta, la de Rusia 2018, por lo que 2026 podría convertirse en su despedida definitiva del máximo escenario del fútbol.