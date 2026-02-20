Así se vive el 'efecto James' en Minnesota United

James Rodríguez está de vuelta, pues apostó por la MLS y por el Minnesota United como nuevo capítulo de su carrera. Tras su salida de León en noviembre, el ‘10’ colombiano encontró casa en la fría Minneapolis, donde firmó hasta junio con la mira puesta en un gran objetivo: llegar en plenitud al Mundial con la Selección Colombia.

El movimiento no solo representa un giro deportivo para James, sino también un nuevo golpe mediático para la liga estadounidense. La MLS, que este sábado inicia su temporada número 31, suma otra figura global a un campeonato que en los últimos años se ha vuelto sinónimo de negocio y expansión internacional.

De Miami a Minneapolis cambia el foco, pero no el impacto. Si Lionel Messi convirtió al Inter Miami en el epicentro del fútbol norteamericano, ahora James aterriza en el norte del país con la intención de asumir protagonismo propio. La MLS entiende que necesita diversificar su vitrina, y el colombiano es una pieza ideal para ese plan.

Aunque todavía no ha debutado oficialmente, el efecto James ya se siente. La carta coleccionable lanzada por Topps NOW se agotó en la tienda oficial de la liga y las camisetas número 10 del Minnesota United se posicionaron entre las más vendidas, confirmando que su nombre sigue siendo un imán comercial.

Su fichaje fue sorpresivo, pero estratégico. La MLS no quiere depender exclusivamente del fenómeno Miami. La presencia de Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul cambió la conversación global, pero ahora la liga busca ampliar el mapa mediático y deportivo, y Minnesota aparece como nuevo punto de atracción.

La MLS vive una transformación estructural. Inter Miami estrenará este año el Miami Freedom Park, mientras que el New York City abrirá el Etihad Park en 2027 y el Chicago Fire contará con estadio propio en 2028. A esto se suman renovaciones en Dallas, Philadelphia, Nueva York y Kansas City, en un contexto de inversión que supera los 20 millones de dólares en infraestructura reciente.

La apuesta es clara: llegar fortalecidos al Mundial y convertir la liga en destino atractivo para figuras internacionales. El director deportivo Alfonso Mondelo lo ha repetido en distintos escenarios: cuando las selecciones pisen Estados Unidos, el nivel de las instalaciones y la organización seducirán a más de un jugador.

Los récords que rompió la MLS

Los números respaldan esa ambición. La MLS cerró 2025 con récords en redes sociales y un promedio de 21.988 aficionados por partido, la segunda mejor cifra de su historia. En total, 11.2 millones de personas asistieron a los estadios, un crecimiento del 12 % respecto a 2022. En ese escenario, la llegada de James no es solo un fichaje: es un movimiento que confirma que la liga sigue creciendo en el campo y en los negocios.