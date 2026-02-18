Edson Álvarez enciende las alarmas en México antes del Mundial tras cirugía

El Mundial de Fútbol 2026 está a punto de iniciar, el conteo regresivo se empieza a agotar y los equipos se preparan para asumir un nuevo reto de alto nivel y que contará con un formato completamente diferente que pondrá a prueba la capacidad táctica de los entrenadores, pero también la exigencia física de todos los jugadores que formarán parte de la competencia internacional.

La Selección de México es una de las anfitrionas de esta cita orbital, por lo que está obligada a dejar una buena imagen desde el partido inaugural. Es por ello que el mediocampista mexicano, Edson Álvarez, decidió someterse a una cirugía previo al Mundial para corregir una molestia que venía atravesando desde el cierre de la temporada 2025.

Edson Álvarez ya fue operado

Álvarez atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera profesional tras confirmarse que fue sometido a una intervención quirúrgica que lo mantendrá alejado de las canchas durante varias semanas. El futbolista, pieza clave tanto en su club como en la selección nacional, tuvo que pasar por el quirófano luego de que los estudios médicos determinaran que la lesión que arrastraba no podía resolverse únicamente con tratamiento conservador.

El mexicano de 28 años había venido presentando molestias en su tobillo izquierdo por una lesión que venía arrastrando desde hace varios meses y que le impedían rendir al 100%. Aunque en un inicio el cuerpo médico apostó por la rehabilitación y el reposo, la evolución no fue la esperada.

Finalmente, especialistas recomendaron la cirugía como la mejor opción para evitar complicaciones mayores y garantizar una recuperación completa. La operación se realizó con éxito y, según el parte médico oficial, el procedimiento transcurrió sin contratiempos.

Aún así el panorama no es del todo desalentador, ya que Duilio Davino, director deportivo, confirmó que, aunque se perdería los duelos amistosos de la fecha FIFA en el mes de marzo contra Portugal y Bélgica, Edson podría estar disponible y al 100% recuperado para disputar la Copa Mundial.

¿Cuál será el grupo de México en el Mundial?

México quedó en el Grupo A junto con:

🔹 México – como país anfitrión.

🔹 Sudáfrica – rival confirmado para el partido inaugural en el Estadio Azteca.

🔹 Corea del Sur – otro rival clasificado directamente.

🔹 Ganador del Play-off UEFA D – este será uno de los equipos europeos que saldrá de un repechaje (puede ser Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda dependiendo del resultado).