Un colombiano salió del Astana y ya fue anunciado por su nuevo equipo

Un ciclista colombiano cambia de rumbo de cara a la próxima temporada y ya fue presentado oficialmente por su nuevo equipo en el ciclismo europeo.

Se trata de Santiago Umba, quien a sus 23 años dejó el XDS Astana tras dos temporadas en las que no logró consolidarse dentro de la estructura del World Tour.

El pedalista nacido en Arcabuco, Boyacá, fue anunciado como nuevo corredor del Team Solution Tech–Nippo–Rali, escuadra continental italiana que le ofrecerá mayor continuidad en competencia.

Umba había llegado al Astana en 2024 con altas expectativas, pero nunca encontró su mejor versión y terminó sin protagonismo en la temporada 2025.

Desempeño de Santiago Umba en el Astana

Durante su paso por el equipo kazajo, el colombiano no disputó ninguna de las grandes vueltas en 2025, mientras que en 2024 estuvo presente en la Vuelta a España, donde finalizó en la posición 106 de la clasificación general.

Al ser presentado por su nuevo equipo, Umba se mostró ilusionado por este nuevo desafío. “Estoy sumamente motivado por esta nueva oportunidad. Me uno a un equipo con un proyecto claro y ambicioso”, señaló.

El joven ciclista añadió que su objetivo es crecer y volver a ser competitivo. “Quiero crecer, ser competitivo en las carreras por etapas y aspirar a resultados importantes”, afirmó.

La trayectoria de Santiago Umba

Este será el cuarto equipo en la carrera de Santiago Umba, luego de su paso por Arcabuco-Ingeniería de Vías, Androni Giocattoli/GW Shimano y XDS Astana, ahora con la mira puesta en recuperar el nivel que lo llevó al World Tour.

En cuanto a los otros colombianos del Astana, Sergio Andrés Higuita y Harold Tejada, ambos continuarán defendiendo el maillot del cuadro kazajo durante 2026.