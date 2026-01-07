Una figura del Visma anunció su sorpresivo retiro del ciclismo profesional

El ciclismo internacional recibió este martes una noticia de alto impacto, luego de que Simon Yates anunciara su retiro del ciclismo profesional, decisión que comunicó mediante un extenso y emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

El pedalista británico, que se venía desempeñando en el Team Visma | Lease a Bike, confirmó que a los 33 años pone fin a una carrera marcada por grandes triunfos en las principales competencias del calendario mundial.

Mensaje de despedida de Simon Yates

“He tomado la decisión de retirarme del ciclismo profesional. Esto puede ser una sorpresa para muchos, pero no es una decisión que haya tomado a la ligera”, escribió Yates, dejando claro que se trata de una determinación meditada durante un largo tiempo.

“El ciclismo ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria. Desde el velódromo de Manchester hasta ganar en el escenario más grande, cada capítulo ha estado marcado por este deporte”, expresó el corredor nacido en Bury.

En su despedida, el británico resaltó que no solo valora las victorias, sino también los momentos complejos: “Los días más difíciles y los reveses me enseñaron resiliencia y paciencia, e hicieron que los éxitos significaran aún más”.

Palmarés de Simon Yates

En su palmarés sobresalen logros de enorme peso, como la Vuelta a España 2018 y el Giro de Italia 2025, además de un tercer lugar en el Giro 2021, consolidándose como uno de los grandes vueltómanos de su generación.

Además, Simon Yates fue campeón de la Tirreno-Adriático y logró podios en París-Niza, el Tour de Romandía, la Vuelta a Polonia y el Tour Down Under, a lo que se suman triunfos de etapa en las tres grandes vueltas.

Simon Yates también tuvo palabras de agradecimiento para su entorno y su equipo: “Estoy profundamente agradecido con todos los que me apoyaron, desde el personal y mis compañeros hasta mi familia, por ayudarme a cumplir mis sueños”.

Finalmente, el ciclista se despidió dejando una imagen de serenidad y orgullo, mientras su hermano gemelo, Adam Yates, continuará en el pelotón internacional con el UAE Team Emirates, prolongando el apellido Yates en la élite del ciclismo mundial.



