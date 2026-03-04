¡Va por otro trofeo! Santiago Buitrago confesó cuál su próximo reto en el World Tour

El colombiano Santiago Buitrago firmó una actuación impecable en el arranque de la temporada, se impuso en el Trofeo Laigueglia, logrando su primera victoria del año con un ataque en solitario que lo consolidó como el más fuerte de la jornada. L

a celebración fue doble para el Bahrain Victorious, que además subió al podio al italiano Antonio Tiberi, tercero tras ser superado en el sprint final por el francés Romain Grégoire.

Buitrago lanzó el movimiento decisivo, descolgando a sus rivales y marchándose en solitario hacia la meta

La carrera, disputada sobre 192 kilómetros en la región de Liguria, se definió en el exigente circuito final con paso por la subida a Colla Micheri. Allí, el equipo del colombiano Buitrago rompió la competencia con un ataque conjunto, al que respondieron Grégoire y Quinten. El grupo de favoritos alcanzó al último sobreviviente de la fuga, Louis Vervaeke, antes de que la selección definitiva dejara a tres hombres en cabeza.

En el último ascenso, Buitrago lanzó el movimiento decisivo, descolgando a sus rivales y marchándose en solitario hacia la meta. Por detrás, Tiberi intentó controlar a Grégoire, quien finalmente se quedó con el segundo lugar, a 25 segundos del colombiano.

Triunfo de Santiago Buitrago 'como en su casa' en Laigueglia

Tras la victoria, el bogotano no ocultó su emoción: “Estoy muy contento de conseguir esta primera victoria tan temprano en la temporada, y más aún porque llega aquí, en Liguria, donde viví en 2019. Es especial ganar aquí. Corrimos muy bien como equipo, con mucha inteligencia, y es fantástico tener también a Antonio en el podio en tercer lugar. Todo el equipo hizo un gran trabajo controlando la carrera”.

Buitrago también explicó la estrategia que definió la competencia: “En la final, Antonio y yo decidimos anticiparnos porque sabíamos que Grégoire era muy rápido al sprint. En la última subida, marcamos la diferencia. Ahora mi próximo objetivo es la Tirreno-Adriático”.

El triunfo ratifica el gran momento del colombiano y confirma el dominio de Bahrain Victorious en territorio italiano, en una jornada donde la inteligencia táctica y la potencia en la montaña marcaron la diferencia.