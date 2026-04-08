VIDEO - Alarmas con Isaac del Toro: caída y retiro de la Vuelta al País Vasco

El ciclista mexicano Isaac del Toro, una de las grandes figuras del UAE Team Emirates, encendió las alarmas este miércoles 8 de abril al sufrir una caída que lo obligó a retirarse de la edición 65 de la Vuelta al País Vasco.

Caída de Isaac del Toro

Del Toro tuvo mala suerte en la jornada de 152,8 kilómetros con inicio y meta en Basauri al verse involucrado en una caída masiva, que le dejó graves consecuencias.

Después de recuperar su bicicleta y retornar a la vía, el mexicano no pudo lograr el ritmo de competencia deseado y se vio ibligado a detener su marcha.

Tras consultar con el equipo médico del UAE Team Emirates, se tomó la decisión de abandonar la etapa 3 y la edición 65 de la Vuelta al País Vasco.

De esta manera, Isaac del Toro deja la Vuelta al País Vasco ocupando la octava posición en la clasificación general a 2'44'' del francés Pauls Seixas, quien es líder de la carrera.

Se espera que en próximas horas el UAE Team Emirates dé a conocer un parte médico sobre la situación del mexicano, quien mostró golpes en la parte derecha de su cuerpo.

Después de la Vuelta al País Vasco, se tiene previsto que Isaac del Toro dispute el 19 de abril la Amstel Gold Race y el 22 del mismo mes la Flecha Valona.