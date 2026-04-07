¿Quién es Paul Seixas? La nueva joya del ciclismo que pondría en aprietos a Pogacar

El ciclismo internacional ha sido dominado en los últimos años por el esloveno Tadej Pogacar, quien se ha convertido en la nueva referencia histórica de este deporte, teniendo en cuenta los buenos resultados en las grandes vueltas, carreras por semana y en las clásicas del calendario de la UCI.

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Paul Seixas, la nueva joya del ciclismo que retaría a Pogacar

Pogacar ha tenido importantes retadores como su compatriota Primoz Roglic, el danés Jonas Vingegaard, el neerlandés Mathieu Van Der Poel y el belga Remco Evenepoel, entre otros.

Sin embargo, en los últimos días ha resaltado un nuevo nombre en el ciclismo Mundial, que aspiraría a quitarle el trono de Tadej Pogacar.

Se trata del francés Paul Seixas, que con 19 años ya ha impresionado por sus condiciones y resultados en importantes pruebas.

Seixas llegó al World Tour en 2025 con 18 años, después de cumplir con su proceso formativo en el VC Villefranche Beaujolais desde 2020 hasta 2022.

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En 2023 fue contratado por el AG2R Citroën U19 Team en su equipo de desarrollo. En 2024 pasó al Decathlon AG2R La Mondiale U19 Team y en 2025 empezó a ser parte del conjunto World Tour del Decathlon AG2R La Mondiale Team, hoy llamado Decathlon CMA CGM Team.

Así le ha ido a Paul Seixas

Paul Seixas ha obtenido buenos resultados en su corto paso por el World Tour.

En el 2025, en su primera temporada profesional, fue 12 en el Tour de los Alpes, octavo en el Critérium Dauphiné, tercero en el campeonato nacional de Francia modalidad contrarreloj y noveno en la prueba de fondo y campeón del Tour del L'Avenir.

En este 2026, Seixas ya ha brillado al haber sido segundo en la general de la Volta al Algarve, además se quedó con el título en la Faun-Ardèche Classic, también fue segundo en la Strade Bianche, solo por detrás de Tadej Pogacar.

Finalmente, el pedalista francés es actualmente líder de la Vuelta al País Vasco al haber ganado las dos primeras etapas.