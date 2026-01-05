[Video] Fernando Gaviria hizo varias confesiones tras su llegada al Caja Rural

Fernando Gaviria comenzó una nueva etapa en su carrera profesional y, a su llegada al Caja Rural-Seguros RGA, compartió varias reflexiones personales y deportivas en un video difundido por las redes oficiales del equipo.

El velocista colombiano de 31 años es una de las principales cartas del conjunto español para la temporada 2026, en la que buscará volver a ser protagonista tras años de altibajos.

Declaraciones de Fernando Gaviria tras llegar al Caja Rural

En el material audiovisual, Gaviria recordó sus inicios en el ciclismo y contó que empezó a montar bicicleta desde muy pequeño, incluso antes de pensar en competir. “Empecé a montar a los 4 o 5 años porque iba al colegio en bici”, relató.

El antioqueño explicó que con el paso del tiempo la bicicleta dejó de ser solo un medio de transporte y se convirtió en su vocación. “Luego lo tomé como deporte, y de manera profesional desde los 15 años”, señaló.

Gaviria también evocó su primera bicicleta y los recuerdos ligados a esa etapa formativa. “Mi primera bicicleta era de bicicross con la que me transportaba al colegio”, comentó, evidenciando la cercanía que siempre tuvo con el ciclismo.

Sobre las experiencias que le ha regalado su carrera, el sprinter destacó algunos de los paisajes más impactantes que ha conocido gracias a este deporte. “Los mejores lugares que he conocido pueden ser los Alpes Suizos o las Dolomitas en Italia”, afirmó.

En un plano más personal, Gaviria compartió gustos y referencias fuera de la competencia, confesando que le gustan mucho los caballos y que su canción favorita es ‘Leyenda’, de Nach.

Al hablar de sus objetivos en el Caja Rural, el colombiano fue claro sobre el mensaje que quiere transmitir. “‘Fernando is back’ es el titular de prensa que me gustaría leer este año”, dijo, dejando ver su deseo de volver al primer plano.

Finalmente, Gaviria señaló que espera que su paso por el equipo se defina por “el compañerismo, la victoria y la alegría”, y recordó lo que significó vestir el maillot amarillo en el Tour de Francia, al tiempo que confesó que, cuando se retire, le gustaría aprender sobre el ganado y trabajar con animales.