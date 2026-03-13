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Harold Tejada

(VIDEO) Harold Tejada: así fue su victoria en la etapa 6 de la París Niza 2026

Tejada se impuso en la jornada de 179.3 kilómetros con inicio en Barbentane y meta en Apt.
Daniel Zabala
Harold Tejada celebrando la victoria de la etapa 6 en la París Niza.
Harold Tejada celebrando la victoria de la etapa 6 en la París Niza. // AFP

El ciclista colombiano Harold Tejada (Astana XDS Team) ganó este viernes 13 de marzo la etapa 6 de la edición 84 de la París Niza que contó con un recorrido de 179.3 kilómetros con inicio en Barbentane y meta en Apt.

Tejada sorprendió al ser el más fuerte en el remate de la jornada de media montaña, que contó con cuatro ascensos categorizados.

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Así fue la victoria de Harold Tejada en la etapa 6 de la París Niza

En la definición de la etapa, el pelotón de favoritos llegó compacto a la Cote de Saignon, que contó con una distancia de 4.1 kilómetros y un desnivel promedio de 5.1%.

Mientras las miradas estaban puestas en el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), líder de la general, y el francés Lenny Martínez (Bahrain Victorious).

Sin embargo, Harold Tejada sorprendió al lanzar un contundente ataque, el cual le permitió tomar distancia con el pelotón.

El colombiano mantuvo un ritmo fuerte y constante, que le alcanzó para cruzar en primer lugar y en solitario la línea de meta.

Tejada le sacó 6'' a Dorian Gidón (INEOS Grenadiers) y Lewis Askey (NSN Cycling Team), quienes completaron el podio.

Harold Tejada en la general tras ganar la etapa 6 de la París Niza

La victoria le sirvió a Harold Tejada para ganar un puesto en la clasificación general de la París Niza y ahora se ubica en la décima posición a 11'27'' de Jonas Vingegaard.

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1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 21H16'50''

2. Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora Hansgrohe) a 3'22''

3. Georg Steinhauser (EF Education EasayPost) a 5'50''

4. Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) a 6'09''

5. Lenny Martínez (Bahrain Victorious) a 7'37''

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10. Harold Tejada (Astana) a 11'27''

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