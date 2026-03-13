(VIDEO) Harold Tejada: así fue su victoria en la etapa 6 de la París Niza 2026

El ciclista colombiano Harold Tejada (Astana XDS Team) ganó este viernes 13 de marzo la etapa 6 de la edición 84 de la París Niza que contó con un recorrido de 179.3 kilómetros con inicio en Barbentane y meta en Apt.

Tejada sorprendió al ser el más fuerte en el remate de la jornada de media montaña, que contó con cuatro ascensos categorizados.

Así fue la victoria de Harold Tejada en la etapa 6 de la París Niza

En la definición de la etapa, el pelotón de favoritos llegó compacto a la Cote de Saignon, que contó con una distancia de 4.1 kilómetros y un desnivel promedio de 5.1%.

Mientras las miradas estaban puestas en el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), líder de la general, y el francés Lenny Martínez (Bahrain Victorious).

Sin embargo, Harold Tejada sorprendió al lanzar un contundente ataque, el cual le permitió tomar distancia con el pelotón.

El colombiano mantuvo un ritmo fuerte y constante, que le alcanzó para cruzar en primer lugar y en solitario la línea de meta.

Tejada le sacó 6'' a Dorian Gidón (INEOS Grenadiers) y Lewis Askey (NSN Cycling Team), quienes completaron el podio.

Harold Tejada en la general tras ganar la etapa 6 de la París Niza

La victoria le sirvió a Harold Tejada para ganar un puesto en la clasificación general de la París Niza y ahora se ubica en la décima posición a 11'27'' de Jonas Vingegaard.

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1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 21H16'50''

2. Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora Hansgrohe) a 3'22''

3. Georg Steinhauser (EF Education EasayPost) a 5'50''

4. Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) a 6'09''

5. Lenny Martínez (Bahrain Victorious) a 7'37''

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10. Harold Tejada (Astana) a 11'27''