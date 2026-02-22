[Video] Jordan Parra ganó oro para Colombia en el Panamericano de Ciclismo de Pista

Colombia celebró este domingo 22 de febrero su segundo oro en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista de Santiago de Chile, gracias a la destacada actuación de Jordan Parra en la prueba de eliminación.

El pedalista colombiano se impuso en una competencia estratégica, en la que resistió cada corte hasta llegar al sprint definitivo, donde expuso su potencia para quedarse con la medalla dorada.

Podio de la prueba de eliminación masculina - Panamericano de pista

En el cierre de la prueba, Parra superó al venezolano Clever Martínez, quien se quedó con la plata, mientras que el bronce fue para Akil Campbell, de Trinidad y Tobago, completando así el podio continental.

La victoria representa la segunda medalla de oro para la Selección Colombia en el certamen que se disputa en Santiago, consolidando una actuación positiva del equipo nacional en el cierre del campeonato.

La primera dorada había llegado gracias a Stefany Cuadrado, quien brilló en la prueba del kilómetro, superando a representantes de México y Estados Unidos, delegaciones que completaron el podio en esa modalidad.

El triunfo de Parra ratifica el buen momento del ciclismo de pista colombiano, que continúa siendo protagonista en el ámbito panamericano y sumando títulos.

La prueba de eliminación, caracterizada por su exigencia táctica y física, puso a prueba la concentración del colombiano, quien supo administrar energías y atacar en el momento preciso para asegurar el oro.

Este domingo marca además el final de las competencias en el Panamericano de Pista, certamen que reúne a los mejores exponentes del continente.

Con dos oros en su cuenta, la delegación colombiana cierra su participación con balance positivo en Santiago, destacando el trabajo colectivo y los resultados inmejorables de Jordan Parra y Stefany Cuadrado.