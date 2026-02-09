[Video] El colombiano González brilla en el Super Bowl; grandes atrapadas

El Super Bowl LX tenía a un colombiano como protagonista, se trata del defensivo Christian González, quien hace parte de los New England Patriots, que enfrentaban en el partido cumbre de la NFL a los Seattle Seahawks.

En el partido, Christian González tuvo interceptaciones altamente destacadas y de gran exigencia, evitando la recepción de balón por parte de los rivales, sin embargo, esta buena presentación no estaría coordinada con la labor ofensiva del equipo de New England, que poco pudo hacer para anotar en el marcador.

El partido empezó parejo y solo goles de campo le empezaron a dar ventaja al equipo de Seattle, sin embargo, el mariscal de campo Sam Darnold se encontró con una muralla colombiana, pues Christian González tuvo dos interceptaciones de gran factura que evitaron el avance de la ofensiva rival.

El defensor colombiano se destacó en los dos primeros cuartos, siendo clave en mantener la ofensiva de Seattle lejos de los puntos de ‘Touchdown’, sin embargo, Darnold afinaría puntería y lograría anotaciones de 6 puntos que colocaron a Seattle todavía más arriba en el marcador.

¿Cómo quedó el Super Bowl LX?

Se presentaron varios robos de balón por parte de Seattle, que aprovecharon muy bien sus habilidades ofensivas y consiguieron en su momento una diferencia de 19-0, inclinando de muy buena forma la balanza a su favor.

Una diferencia que lograrían mantener a lo largo del partido con más anotaciones de ‘Touchdown’, en una actuación muy destacada del equipo de Seattle, que dejaron en evidencia todas las falencias del ‘quarterback’ Drake Maye, que tuvo una noche para el olvido con varias interceptaciones y poco juego fluido en zona ofensiva.

El partido terminaría con un marcador de 29 – 13 a favor de los ‘Halcones Marinos’, que después de 11 años vuelven a ganar el Super Bowl, el segundo de su historia en un partido donde fue claramente superior, especialmente a partir del tercer cuarto.