¡Histórico! Lebron James alcanza un nuevo registro en la NBA

LeBron James se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 60.000 minutos en la temporada regular y lo hizo en el regreso a la que fue su casa, Cleveland, donde los Lakers sufrieron un duro revés por 129-99.

LeBron estuvo visiblemente conmovido en los prolegómenos del partido cuando los Cavaliers mostraron un video que celebraba sus años en Cleveland y el título conquistado en 2016.

Pero en el campo los Cavs compitieron de forma feroz y destrozaron a los Lakers con una segunda mitad acabada 72-44.

Tras firmar 46 puntos el lunes en la victoria lograda en el campo de los Bulls, Doncic fue el máximo anotador de los Lakers con 29 puntos (12 de 20 en tiros) y 6 asistencias.

El esloveno sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en la primera mitad cuando tras lanzar un triple, terminó el movimiento saltando hacia atrás en la pierna izquierda, hasta resbalarse al borde de la pista.

Doncic pudo seguir y disputó los 12 minutos del tercer período, antes de que el técnico JJ Redick le diera descanso en el cuarto, con el partido ya sentenciado a favor de los Cavs.

James es el primer jugador en romper la barrera de los 60.000 minutos en la temporada regular. El segundo en esta clasificación es Kareem Abdul Jabbar con 57.446, según datos publicados por los Lakers.

Donovan Mitchell lideró a los Cavs con 25 puntos y cinco rebotes, apoyado por los 20 de Jaylon Tyson y los 17 puntos y nueve rebotes de Jarrett Allen.

LeBron James, de 41 años, disputó su vigésimo quinto partido contra los Cavaliers. En los anteriores 24 promedió más de 28 puntos, pero esta vez no pasó de los 11 (3 de 10 en tiros), 3 rebotes y 5 asistencias, con 6 balones perdidos.

EFE