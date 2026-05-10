[VIDEO] ¡Triunfo ciclamino! Fantástico embalaje en la tercera etapa del Giro de Italia

Paul Magnier volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera al imponerse este domingo en la tercera etapa del Giro de Italia 2026, tras un espectacular remate en las calles de Sofía. El corredor del Soudal-Quick Step firmó una victoria agónica después de que el pelotón neutralizara a los escapados apenas a 400 metros de la meta.

La etapa, disputada entre Plovdiv y la capital búlgara sobre 175 kilómetros, parecía destinada a un sprint masivo, aunque durante gran parte del día la fuga hizo soñar con la sorpresa. Diego Pablo Sevilla, Alessandro Tonelli y Manuele Tarozzi protagonizaron una escapada valiente que llegó a poner en aprietos a los equipos de los velocistas.

Clasificación de la tercera etapa

1. Paul Magnier (FRA/Soudal-Quick Step) - 4:09:42

2. Jonathan Milan (ITA/Lidl-Trek) - m.t.

3. Dylan Groenewegen (NED/Unibet Rose Rockets) - m.t.

4. Madis Mihkels (EST/EF Education-EasyPost) - m.t.

5. Matteo Malucelli (ITA/XDS-Astana) - m.t.

6. Erlend Blikra (NOR/Uno-X Mobility) - m.t.

7. Pascal Ackermann (GER/Jayco-AlUla) - m.t.

8. Davide Ballerini (ITA/XDS-Astana) - m.t.

9. Tobias Lund Andresen (DEN/Decathlon-CMA CGM) - m.t.

10. Enrico Zanoncello (ITA/Bardiani-CSF-7Saber) - m.t.

Clasificación General

1. Guillermo Thomas Silva (URY/XDS-Astana) - 13:10:05

2. Florian Stork (GER/Tudor Pro Cycling) a 0:04

3. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 0:04

4. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 0:06

5. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 0:06

6. Jan Christen (SUI/UAE Emirates-XRG) a 0:10

7. Martin Tjotta (NOR/Uno-X Mobility) a 0:10

8. Johannes Kulset (NOR/Uno-X Mobility) a 0:10

9. Enric Mas (ESP/Movistar) a 0:10

10. Lennert van Eetvelt (BEL/Lotto-Intermarché) a 0:10

Los tres corredores resistieron incluso después de superar el exigente Borovets Pass y entraron al último kilómetro con una mínima ventaja sobre un pelotón lanzado a toda velocidad. Sin embargo, la persecución terminó por alcanzarlos a solo 400 metros del final, justo cuando comenzaba la batalla definitiva por la victoria.

Fue entonces cuando apareció Magnier. El italiano Jonathan Milan abrió el sprint a 300 metros de la línea, intentando aprovechar su potencia en el falso llano de llegada. Pero el francés reaccionó con una aceleración demoledora y lo superó en los últimos metros para quedarse con el triunfo, por delante del propio Milan y del neerlandés Dylan Groenewegen.

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La victoria significó el segundo triunfo de etapa para Magnier en esta edición del Giro y la número 28 de su carrera profesional, consolidándose como uno de los velocistas más fuertes de la competencia.

Mientras tanto, el uruguayo Guillermo Thomas Silva mantuvo sin sobresaltos la maglia rosa antes del traslado a Italia, conservando cuatro segundos de ventaja sobre Florian Stork y el colombiano Egan Bernal en la clasificación general.