¿Qué significan las camisetas del Giro de Italia?

Cada vez falta menos para lo que será el inicio del Giro de Italia 2026, una de las tres grandes carreras del ciclismo mundial. Durante tres semanas, los fanáticos de este deporte disfrutarán de jornadas espectaculares.



El ciclismo es un deporte que con el paso del tiempo gana más y más seguidores, y los que apenas entran al mundo de la disciplina a dos ruedas, se hacen muchas consultas sobre los símbolos, precisamente, del Giro de Italia.

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Los maillots

Una de las cuestiones que más se indagan tiene que ver directamente con el significado de las camisetas de la competencia, o mejor, como se les suele denominar, los coloridos maillots.



Primero, es importante resaltar que son cuatro los maillots destacados de cada edición del Giro de Italia. Estos son los siguientes: maglia rosa, maglia ciclamino (morada), maglia azzurra (azul) y maglia bianca (blanca).

Rosa y ciclamino

La rosa es la más relevante de la carrera, pues la porta el líder de la clasificación general. “Desde 1931 es el símbolo de primacía, un icono mundial, una página de tela rosa en la que se lleva escribiendo la historia del ciclismo desde hace casi un siglo. Es el sueño de todo niño que se sube a una bicicleta y la esperanza de todo campeón que asombra, cada primavera, en el Giro d’Italia”, dice la misma organización.



La ciclamino, por su parte, premia al ciclista que se haga en lo más alto de la clasificación por puntos. Esta, cabe mencionar, es reservada para los especialistas en velocidad. Es un símbolo de perseverancia, que se plasma en cada sprint.

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Azzurra y bianca

La azul, a su vez, está dedicada al rey de la montaña. “Es el maillot de los escaladores, y no es casualidad que sea el color del cielo. Porque cuando estás subiendo hacia el Gran Premio de la Montaña y parece que te faltan las fuerzas, el azul sobre nosotros se convierte en una brújula y un propósito, en el objetivo que te hace seguir adelante. Como recompensa, un pedazo de cielo para llevar”, indica la competencia.



Por último, la blanca la usa el mejor corredor joven del Giro de Italia. En una camiseta que avisa de una figura que, además de ser una realidad en la disciplina, va con todo para marcar la historia de la carrera.