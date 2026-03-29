Vingegaard, campeón de la Vuelta a Cataluña; Gilmore ganó la última etapa

Se terminó este domingo 29 de marzo la edición 105 de la Vuelta a Cataluña, que consagró como gran campeón al danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).

La séptima y última etapa dejó como ganador al australiano Brady Gilmore, quien se impuso en la fracción de 95,1 kilómetros con inicio y meta en Barcelona.

Gilmore fue el más fuerte al término del circuito desarrollado en la capital de Cataluña, por lo que superó en el remate del día al británico Dorian Godon.

Jonas Vingegaard, campeón

Jonas Vingegaard confirmó un nuevo título en su carrera profesional al ganar dos de las siete etapas de la prueba.

El danés superó al francés Lenny Martínez y al alemán Florian Lipowitz, quienes completaron el podio.

El mejor colombiano de la Vuelta a Cataluña 2026 fue Santiago Buitrago en el puesto 11.

Lea también Jonas Vingegaard es el campeón de la París Niza 2026

Top 5 de la etapa 7 - Vuelta a Cataluña

1. Brady Gilmore (NSN Cycling Team) 2H6'4''

2. Dorian Godon (INEOS Grenadiers) MT

3. Remco Evenepoel (Red bull Bora Hansgrohe) MT

4. David González (Pinarello Q36.5 Pro Cycling) MT

5. Antoine L'Hote (Decathlon CMA CGM Team) MT

Así terminó la clasificación general de la Vuelta a Cataluña

1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 25H56´36´´

2. Lenny Martínez (Bahrain Victorious) a 1'22''

3. Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe) a 1'30''

4. Valentin Paret (Soudal Quick Step) a 1'43''

5. Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) a 2'13''

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10. Richard Carapaz (EF Education Easy Post) a 5'36''

11. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 6'15''

33. Iván Sosa (Equipo Kern Pharma) a 20'11''

41. Nairo Quintana (Movistar Team) a 27'47''