¿Qué pasa con Egan Bernal? INEOS lo deja afuera de otra carrera

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal sigue generando preocupación al no ser incluido por el INEOS Grenadiers en ninguna de las pruebas del calendario 2026.

Este viernes 20 de marzo, el equipo británico dio a conocer la nómina que disputará la edición 105 de la Volta a Cataluña, que se llevará a cabo desde el 23 hasta el 29 de marzo.

El INEOS Grenadiers estará representado por Carlos Rodríguez, Óscar Onley, Victor Langellotti, Bob Jungels, Dorian Godon, Laurens De Plus y Embret Svestad-Bårdseng.

¿Qué pasa por Egan Bernal?

Después de conquistar el título nacional de ruta, Egan Arley Bernal despertó gran expectativa por el nivel demostrado.

Bernal revalidó su condición al ocupar la séptima posición en la Faun Ardéche Classic el 28 de febrero, pero posteriormente se generó la preocupación.

Desde entonces, Egan "desapareció" de la nómina del INEOS Grenadiers al no ser incluido en ninguna de las pruebas del calendario de la UCI.

El colombiano, que tenía en sus planes la Strade Biacnhe y la Tirreno Adriático no fue considerado y en la últimas horas reapareció con una publicación en sus redes sociales en un gimnasio en Bogotá.

Este viernes 20 de marzo, al no ser incluido en la nómina del INEOS para la Volta a Cataluña, se generó aún más preocupación con respecto a la situación de Egan Bernal, teniendo en cuenta que entre sus planes estaba sumar kilómetros antes de afrontar el Giro de Italia.