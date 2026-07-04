Vingegaard celebra primer golpe a Pogacar en la lucha por el Tour de Francia

"No podía haber soñado nada mejor, es un comienzo perfecto", celebró Jonas Vingegaard al enfundarse el primer maillot amarillo de la 113ª edición del Tour de Francia tras la victoria de su equipo, Visma-Lease a Bike, en la contrarreloj por equipos de este sábado en Barcelona.

"El Tour es todavía muy largo, obviamente, pero es realmente el comienzo ideal. Mis compañeros han hecho un trabajo increíble, estaban tan fuertes que, sinceramente, yo no tuve que hacer gran cosa; me llevaron hasta la meta para que ganáramos la etapa y para que yo me vistiera el maillot amarillo", declaró el danés, que recupera la prenda tres años después de haberla llevado por última vez, en el podio final de 2023 en París.

Lea también Jonas Vingegaard da el golpe y gana la etapa 1 del Tour de Francia 2026

"He pasado algunos años difíciles por razones evidentes, pero volver al Tour, la carrera más grande del mundo, y llevar el maillot amarillo es algo especial y algo que voy a disfrutar al máximo", insistió Vingegaard, superado por Tadej Pogacar en las dos últimas ediciones y que ha sufrido varias caídas importantes.

El equipo neerlandés se adjudicó la contrarreloj con 8 segundos de ventaja sobre la formación Netcompany Ineos, liderada por el italiano Filippo Ganna, y 12 segundos sobre el conjunto UAE de Pogacar.

Lea también Tour de Francia 2026: así quedó la clasificación general tras la etapa 1

"Es una victoria increíble para nosotros, tengo siete compañeros de equipo que se han sacrificado por mí. No soy solo yo quien lleva el maillot amarillo esta noche, ellos también han ganado la etapa".

"Estoy aquí para lograr la mejor clasificación general posible e intentar ganar, pero esta es solo la primera etapa, aún queda mucho camino", insistió.