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Tour de Francia

Jonas Vingegaard da el golpe y gana la etapa 1 del Tour de Francia 2026

La primera jornada de la grande del ciclismo mundial tuvo una definición de infarto.
Carlos Cañas
Jonas Vingegaard.
Jonas Vingegaard. // AFP

El ciclista danés Jonas Vingegaard Rasmussen y el equipo Team Visma | Lease a Bike empezaron pegando duro en la nueva edición del Tour de Francia 2026, la más grande del ciclismo mundial.

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