El ciclista danés Jonas Vingegaard Rasmussen y el equipo Team Visma | Lease a Bike empezaron pegando duro en la nueva edición del Tour de Francia 2026, la más grande del ciclismo mundial.
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Tour de Francia
Jonas Vingegaard da el golpe y gana la etapa 1 del Tour de Francia 2026
La primera jornada de la grande del ciclismo mundial tuvo una definición de infarto.
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El ciclista danés Jonas Vingegaard Rasmussen y el equipo Team Visma | Lease a Bike empezaron pegando duro en la nueva edición del Tour de Francia 2026, la más grande del ciclismo mundial.
El ciclista danés Jonas Vingegaard Rasmussen y el equipo Team Visma | Lease a Bike empezaron pegando duro en la nueva edición del Tour de Francia 2026, la más grande del ciclismo mundial.