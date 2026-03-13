Vingegaard se alista para un 'mano a mano' con Martínez y Tejada: "Será interesante"

El danés Jonas Vingegaard analizó lo ocurrido en la sexta etapa de la París-Niza, disputada este viernes 13 de marzo, jornada en la que logró mantener el liderato de la clasificación general.

La etapa, corrida entre Barbentane y Apt, fue ganada por el colombiano Harold Tejada (XDS Astana), quien cruzó la meta con un tiempo de 3:54:38, seguido por Dorian Godon (Ineos Grenadiers) y Lewis Askey (NSN Cycling Team), ambos a seis segundos.

Vingegaard, quien llegó con el grupo de favoritos, explicó que durante la jornada su principal objetivo no era buscar la victoria de etapa, sino evitar cualquier contratiempo en el tramo final del recorrido.

Vingegaard habló luego de la sexta etapa de la París-Niza

“No me gusta cuando hay una bajada hacia la llegada. Solo quería llegar a salvo a la meta”, declaró el ciclista del Team Visma | Lease a Bike tras la finalización de la fracción.

Pese a no disputar el triunfo del día, el danés logró conservar el maillot amarillo de líder, manteniendo una diferencia considerable frente a sus principales perseguidores en la clasificación general.

Tras seis etapas, Vingegaard lidera la carrera con un tiempo acumulado de 21:16:50, seguido por el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe) a 3 minutos y 22 segundos, mientras que el tercer lugar es para el alemán Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) a 5 minutos y 50 segundos.

El líder de la carrera también reconoció que la jornada resultó más exigente de lo que esperaba, a pesar de haber logrado cumplir el objetivo de defender la ventaja en la general.

“Ha terminado no siendo un día fácil. Bastante difícil otra vez, pero hemos llegado a la meta”, comentó el corredor en declaraciones a los micrófonos oficiales de la competencia.

De cara al tramo final de la carrera, Vingegaard ya tiene la mirada puesta en la etapa reina del fin de semana, la cual podría ser determinante para definir el título de la competición francesa.

“Todo depende de lo que podamos hacer mañana. Parece que viene mucha nieve, así que será interesante ver lo que pasa”, concluyó el danés.

Recorrido etapa 7 de la París-Niza / sábado 14 de marzo

La séptima etapa se disputará este sábado entre Niza e Isola con un recorrido de 120,4 kilómetros, que incluirá dos puertos intermedios de segunda y tercera categoría y final en alto.