Vingegaard se hizo el sorprendido tras ganar la etapa 5 de la Vuelta a Cataluña

Llegó a su fin una nueva etapa de la Vuelta a Cataluña, la cual trajo consigo un nuevo triunfo para Jonas Vingegaard y de paso cambios importantes en la clasificación general, justo para el cierre del la competencia.

La etapa 5 era la jornada reina de la competencia, ofreciendo un espectáculo de alta montaña que empezó a definir la clasificación general, la cual ahora es comandada por el ciclista danés, miembro del equipo Team Visma | Lease a Bike, quien mostró bastante sorpresa por el resultado obtenido, pero en especial por la ventaja con la que logró este triunfo.

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Vingegaard dejó inesperado mensaje tras ganar la etapa 5 de la Vuelta a Cataluña

El recorrido de la quinta etapa de la competencia contó con más de 150 kilómetros entre La Seu d’Urgell y el exigente final en La Molina/Coll de Pal, habiendo presentado un perfil montañoso con más de 4.000 metros de desnivel acumulado, ideal para los escaladores y los grandes favoritos al título.

Desde los primeros kilómetros, la carrera mostró un ritmo intenso con la formación de una fuga numerosa que intentó tomar protagonismo, pero fue justo en el ascenso final al Coll de Pal, uno de los puertos más exigentes de la semana, en donde se desató la batalla definitiva.

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El experimentado danés, Jonas Vingegaard, demostró su jerarquía en la montaña, lanzando un ataque contundente en los kilómetros decisivos. Su aceleración resultó imposible de seguir para sus rivales, logrando abrir una ventaja suficiente para cruzar la meta en solitario y quedarse con una victoria de gran peso.

Vingegaard llegó a la meta tras un tiempo de 4:13:44 y marcando una amplia diferencia sobre su principal perseguidor, el austriaco, Felix Gall, quien llegó 51 segundos después, algo que dejó atónito al ciclista de Visma.

"Para ser honesto, no esperaba estas diferencias con los rivales. Estoy muy contento con las ventaja conseguida. Iré a por otra etapa, pero lo primero es recuperarme porque hay otros grandes corredores en el pelotón".

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Vuelta a Cataluña 2026: así quedó la clasificación general tras la etapa 5

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 19:44:45

2. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 0:57

3. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 1:09

4. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) a 1:13

5. Valentin Paret-Peintre (FRA/Soudal-Quick Step) a 1:15

6. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) a 1:38

7. Ben O'Connor (AUS/Jayco-AlUla) a 1:51

12. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) a 1:57

13. Enric Mas (ESP/Movistar) a 1:57

15. Mikel Landa (ESP/Soudal-Quick Step) a 2:03

23. Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) a 3:55