Tiger Woods tuvo un accidente y es acusado de conducir bajo los efectos de sustancias

El golfista estadounidense Tiger Woods volvió a ser protagonista fuera de los campos este viernes, tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en Jupiter Island, en el estado de Florida.

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¿Cómo fue el accidente que protagonizó Tiger Woods?

El incidente se registró pasadas las 14:00 (hora local), cuando el vehículo que conducía el deportista terminó volcado sobre uno de sus costados, según imágenes difundidas por medios locales, lo que encendió de inmediato las alarmas sobre su estado de salud.

De acuerdo con la oficina del sheriff del condado de Martin, las autoridades acudieron al lugar de los hechos y comenzaron las investigaciones para determinar las causas del accidente, mientras se programó una rueda de prensa para ampliar detalles del caso.

En un primer momento no se entregó información oficial sobre las condiciones físicas de Woods, aunque posteriormente se conoció que el vehículo impactó contra un camión antes de volcarse, lo que derivó en la intervención de las autoridades locales.

Incluso, el sheriff del condado, John Budensiek, indicó que el golfista presentó signos de “deterioro de sus facultades”, aunque superó la prueba de alcoholemia practicada en el lugar de los hechos.

Tiger Woods se negó a una prueba de orina

Sin embargo, la situación se complicó cuando Woods se negó a someterse a una prueba de orina, motivo por el cual fue arrestado y acusado de conducir bajo los efectos de sustancias, además de daños materiales y negativa a cumplir con una prueba legal.

Este nuevo episodio revive antecedentes en la vida del múltiple campeón, quien ya había protagonizado un grave accidente en 2021 en Los Ángeles, en el que sufrió fracturas abiertas de tibia y peroné, lesiones que pusieron en serio riesgo su carrera profesional.

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Además, en 2017 también estuvo implicado en otro incidente de tránsito por el que fue detenido bajo sospecha de conducir bajo efectos de alcohol o drogas, caso que posteriormente derivó en una declaración de culpabilidad por conducción temeraria.

Todo esto ocurre en un momento en el que Woods trabajaba en su regreso a la competencia, tras una rotura del tendón de Aquiles en 2025, lo que vuelve a generar incertidumbre sobre su futuro deportivo a corto plazo.