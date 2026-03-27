Juan Sebastián Molano superó la lesión y se conoció su próxima carrera

El ciclista colombiano Juan Sebastián Molano dejó atrás el susto sufrido a mitad de semana y ya está listo para regresar a la competencia tras la caída que lo obligó a retirarse del Tour de Brujas.

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El pedalista del UAE Team Emirates logró superar las molestias físicas derivadas del accidente y apunta a reaparecer este mismo fin de semana en una de las clásicas más exigentes del calendario europeo.

La próxima carrera de Juan Sebastián Molano

Todo indica que Molano será inscrito para disputar la Gent-Wevelgem, carrera que en 2026 celebrará su edición número 88 y que se correrá el próximo domingo 29 de marzo.

Nómina del UAE para la Gent-Wevelgem

El colombiano integraría la nómina del UAE junto a corredores como Florian Vermeersch, Rui Oliveira, Luca Gami, Julius Johansen, Nils Politt y Vegard Stake Laengen, en una alineación pensada para competir en terreno exigente.

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La Gent-Wevelgem contará con un recorrido de 241 kilómetros, con varios desniveles en el tramo final que suelen ser determinantes para definir al ganador de la jornada.

Favoritos para ganar la Gent-Wevelgem

Entre los principales favoritos al título aparecen nombres de peso como Mads Pedersen, Mathieu van der Poel, Arnaud De Lie y Wout van Aert.

Para Molano, esta competencia representa una nueva oportunidad de mostrarse tras el incidente vivido en Bélgica, donde una situación externa a la carrera terminó afectando su rendimiento.

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El objetivo del corredor boyacense será recuperar sensaciones y ritmo de competencia en una prueba de alto nivel, en la que buscará aportar al equipo y, si se da la oportunidad, pelear por un buen resultado.

Además, todo apunta a que el nacido en Paipa está enfocando su temporada en llegar en buena forma a una de las grandes vueltas de 2026, donde espera ser protagonista con el UAE Team Emirates.