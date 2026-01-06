Vingegaard sorprende a Pogacar: revelan la gran vuelta que no correrá

Aunque el equipo neerlandés del Visma | Lease a Bike dará a conocer su calendario oficial de la temporada hasta el próximo 13 de enero, desde territorio danés han revelado una noticia sobre Jonas Vingegaard.

Y es que hay mucha expectativa de saber cuáles carreras disputará en este 2026 el vigente ganador de la Vuelta a España y doble vencedor del Tour de Francia, uno de los máximos rivales que tendrá nuevamente el esloveno Tadej Pogacar.

Revelan llamativo cambio en el calendario de Jonas Vingegaard para 2026

De acuerdo con información del diario Feltet de Dinamarca, Jonas no defenderá el título obtenido en la pasada Vuelta a Españay más bien participará en el Giro de Italia, la única ‘grande’ que le hace falta por conquistar.

Esta decisión de Vingegaard y del equipo Visma obedecería a las aspiraciones del corredor danés por obtener los trofeos de las tres grandes vueltas en su palmarés, un hito histórico que apenas han conseguido 7 corredores desde que el ciclismo se creó como competición.

¿Por qué este cambio representa un golpe para Tadje Pogacar?

De confirmarse la información, Vingegaard tendría grandes chances de ganar el Giro de Italia y poner su nombre en la historia del ciclismo obteniendo ‘las tres grandes’, algo que de momento no ha podido hacer el esloveno Tadej Pogacar, que no ha conquistado la Vuelta a España y se prevé que este año tampoco la dispute, recordando que la única vez que participó en la ronda ibérica logró un tercer puesto en 2019.

Así las cosas, Jonas sería el gran favorito para llevarse la ‘Corsa Rosa’ en este 2026, sabiendo que Pogacar ni Remco Evenepoel disputarán esta carrera y que los rivales que tendría son a priori menos fuertes que el danés: como es el caso de Enric Mas, Egan Bernal, Joao Almeida, Felix Gall, Jai Hindley, Giulio Pellizzari, Ben O'Connor, Mikel Landa o Adam Yates.