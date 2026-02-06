James definió su futuro; nuevo reto en clubes y tranquilidad para la Selección Colombia

Después de algunos días de incertidumbre y tras múltiples rumores, el mediocampista colombiano James David Rodríguez definió su futuro al llegar a la MLS en donde se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador del Minnesota United.

James ya está en territorio norteamericano y luego de dos días en Miami se desplazó en la noche de este jueves 5 de febrero a Minneapolis en donde se espera que en la jornada del viernes 6 de febrero ultime detalles de su contrato y estampe la firma que lo oficializaría como nuevo integrante del Minnesota United para ponerse bajo las órdenes Cameron Knowles.

Detalles del contrato de James Rodríguez

El mediocampista colombiano firmaría contrato especial con el Minnesota United, ya que sería de corta duración. Inicialmente se aseguró que tendría una duración de seis meses, pero este se podría extender hasta diciembre de 2026.

Adicionalmente, James no ocuparía lugar de jugador franquicia, ya que se beneficiaría de algunos aspectos del reglamento para no violar las leyes salariales de la MLS.

James tendrá dos compañeros colombianos

En el Minnesota United, James Rodríguez tendrá como compañeros a dos futbolistas colombianos.

Se trata del extremo izquierdo Mauricio González y el defensor central Jefferson Díaz.

González Carabalí se formó como profesional en Internacional de Palmira y en la temporada 2025 se destacó con la camiseta de Deportes Tolima.

Por otro lado, Jefferson Díaz hizo parte en Colombia de Real Cartagena y del Deportivo Cali. El zaguero defiende los colores del Minnesota desde la temporada 2023.

¿Cuándo debutaría James con el Minnesota?

Oficialmente, James Rodríguez podría debutar con la camiseta del Minnesota United en condición de visita el 21 de febrero, cuando su equipo visite a Austin Fc en la primera fecha de la temporada regular de la MLS.

Por otro lado, el colombiano tendría la posibilidad de sumar minutos en los partidos amistosos de preparación que tiene programado el Minnesota United para el 7 de febrero contra Kansas City, 11 de febrero contra DC United y 14 de febrero ante Charlotte.

James le dad tranquilidad a la Selección Colombia

Al firmar con su nuevo equipo, James Rodríguez le da tranquilidad a la Selección Colombia de cara a la Copa del Mundo.

Se espera que Rodríguez cumpla con por lo menos 15 días de pretemporada antes de debutar en la temporada 2026, adicionalmente se espera que el mediocampista tome ritmo de competencia para llegar en su mejor nivel a la Copa del Mundo.

Finalmente, el hecho de jugar en uno de los tres países sede de la Copa del Mundo le permitirá a James adaptarse de gran manera para brillar con la Selección Colombia.