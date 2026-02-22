Vuelta a Andalucía 2026: así terminaron los colombianos en la clasificación general

Este domingo 22 de febrero concluyó la Vuelta a Andalucía 2026, una de las competencias tradicionales del inicio del calendario europeo, que dejó como campeón al español Iván Romeo (Movistar Team), quien se impuso en la clasificación general con un tiempo total de 18:47:10 tras cinco etapas.

La jornada definitiva tuvo como protagonista al británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), ganador de la quinta etapa con un registro de 3:43:52. Su victoria le permitió escalar posiciones en la general y meterse en el podio final de la carrera andaluza.

En la clasificación general, Romeo fue escoltado por el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), a solo siete segundos, mientras que Pidcock cerró el top 3 a 27 segundos del líder. El suizo Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) y el francés Romain Grégoire (Groupama - FDJ United) completaron las cinco primeras posiciones.

Colombianos en la general de la Vuelta a Andalucía

Desde la perspectiva colombiana, la carrera dejó actuaciones discretas pero valiosas en términos de experiencia internacional. El mejor ubicado fue Juan Diego Quintero (Petrolike), quien terminó en la casilla 34, a 3:34 del campeón, manteniéndose competitivo en una prueba de alto nivel.

Más atrás finalizó Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), en la posición 59 a 17:04, en una participación que le permitió sumar kilómetros importantes en el calendario europeo y medirse ante corredores WorldTour.

El velocista Fernando Gaviria (Caja Rural - Seguros RGA) concluyó en la casilla 98, a 47:09. Si bien no estuvo en la pelea por la general, su presencia se enfocó en buscar protagonismo en etapas específicas, en una competencia marcada por perfiles quebrados y finales exigentes.

La clasificación general al término de la Vuelta a Andalucía 2026

1. Iván Romeo, Movistar Team, 18:47:10

2. Andreas Leknessund, Uno-X Mobility, a 0:07

3. Thomas Pidcock, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, a 0:27

4. Jan Christen, UAE Team Emirates - XRG, a 0:44

5. Romain Grégoire, Groupama - FDJ United, a 0:44

34. Juan Diego Quintero, Petrolike, a 3:34

59. Samuel Flórez, Modern Adventure Pro Cycling, a 17:04

98. Fernando Gaviria, Caja Rural - Seguros RGA, a 47:09

La edición 2026 de la Vuelta a Andalucía confirmó el buen momento de jóvenes talentos como Iván Romeo y ratificó la jerarquía de nombres como Pidcock, quien cerró con broche de oro y se metió en el podio gracias a su triunfo en la fracción final.

Para los colombianos, el balance deja aprendizajes y ritmo competitivo en el arranque de temporada europea, en una carrera que históricamente sirve como termómetro para medir fuerzas de cara a los grandes objetivos del calendario internacional.