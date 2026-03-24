Vuelta a Cataluña 2026: así quedó la clasificación general tras la etapa 2

Se disputó este martes 24 de marzo la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña, que contó con un recorrido de 167.4 kilómetros con salida desde Figueres y meta en Banyoles.

La fracción, con terreno mayormente quebrado, teniendo en cuenta los cortos, peros constantes ascensos y descenso, puso a prueba las piernas y concentración de los favoritos a luchar por la clasificación general y a cada uno de sus equipos.

Desde muy temprano se registró una fuga que alcanzó los 2'30'' de ventaja.

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña 2026 - Etapa 2

1. Dorian Godon (INEOS Grenadiers)

2. Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) a 4''

3. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) a 6''

Se actualizará al final de la etapa...