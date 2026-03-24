Vuelta a Cataluña 2026: Nairo y más colombianos en la clasificación general, etapa 2

Con un terreno quebrado y constantes ascensos y descensos se disputó este martes 24 de marzo la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña 2026.

La jornada contó con un recorrido de 167,4 kilómetros con inicio en Figueres y meta en Banyoles.

Colombianos en la clasificación de la Vuelta a Cataluña - Etapa 2:

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious)

Nairo Quintana (Movistar Team)

Einer Rubio (Movistar Team)

Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma)

Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling)

Se actualizará al final de la jornada...