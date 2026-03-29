Vuelta a Cataluña 2026: así terminaron Nairo y demás colombianos en la clasificación general

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se quedó este domingo 29 de marzo con el título de la edición 105 de la Vuelta a Cataluña.

De esta manera, Vingegaard, confirmó su buen estado de forma previo al inicio del Giro de Italia, teniendo en cuenta que ya se había impuesto en la París Niza.

El podio de la carrera lo completaron el francés Lenny Martínez y el alemán Florian Lipowitz.

Así terminaron los colombianos en la Vuelta a Cataluña

En cuanto a los ciclistas colombianos, el mejor de la Vuelta a Cataluña 2026 fue Santiago Buitrago (Bahrain Victorius), quien terminó en la posición 11 de la clasificación general a 6'15'' del ganador.

Por otro lado, Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) se ubicó 33 a 20'11'' y Nairo Quintana finalizó 41 a 27'47'' en su última Vuelta a Cataluña como ciclista profesional.

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Así terminó la clasificación general de la Vuelta a Cataluña

1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 25H56´36´´

2. Lenny Martínez (Bahrain Victorious) a 1'22''

3. Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe) a 1'30''

4. Valentin Paret (Soudal Quick Step) a 1'43''

5. Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) a 2'13''

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10. Richard Carapaz (EF Education Easy Post) a 5'36''

11. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 6'15''

33. Iván Sosa (Equipo Kern Pharma) a 20'11''

41. Nairo Quintana (Movistar Team) a 27'47''