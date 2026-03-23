Nairo reveló quién fue su rival más fuerte en el World Tour; NO fue Froome

Nairo Quintana volvió a ser noticia en el arranque de la Vuelta a Cataluña 2026, no solo por su presencia en competencia, sino también por una de las confesiones que dejó tras anunciar que se retirará del ciclismo profesional al final de la temporada. El boyacense sorprendió al revelar cuál fue, a su juicio, el rival más fuerte que tuvo en el pelotón mundial.

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En la rueda de prensa que ofreció el domingo 22 de marzo en España, Quintana fue consultado por los adversarios más exigentes que enfrentó a lo largo de su carrera. Allí dejó una respuesta que llamó la atención, sobre todo porque fue distinta a la que muchos podían imaginar por la historia reciente del ciclismo.

Nairo Quintana afirmó que Alberto Contador fue su máximo rival

“Alberto Contador fue un rival muy fuerte, lo admiré por su habilidad y estrategia”, manifestó Nairo, reconociendo al pedalista español como el corredor que más lo marcó en el profesionalismo. La frase tomó fuerza de inmediato, ya que buena parte del entorno ciclístico podía pensar que ese lugar estaba reservado para Chris Froome.

Froome, el máximo verdugo de Nairo Quintana

Y es que, en términos de resultados directos, Froome fue el gran antagonista de Nairo en las grandes vueltas. El británico terminó por delante del colombiano en tres ediciones del Tour de Francia: en 2013 y 2015, cuando Quintana fue segundo en la clasificación general, y en 2016, cuando el boyacense terminó tercero. Esos antecedentes hacían pensar que el nombre del excorredor del Team Sky sería el primero en aparecer.

Sin embargo, la elección de Nairo fue otra, y eso también deja ver qué tipo de rival valoró más durante su trayectoria. En vez de priorizar únicamente los duelos más mediáticos o los que definieron títulos, Quintana puso en primer plano la calidad táctica y la capacidad estratégica de Contador, uno de los grandes referentes del ciclismo español y mundial.

Nairo le ganó una grande a Froome

Claro está que la rivalidad con Froome también dejó una página favorable para el colombiano. En la Vuelta a España de 2016, Nairo Quintana se quedó con el título y el británico tuvo que conformarse con el segundo lugar, en una de las victorias más importantes de la carrera del corredor boyacense. Aun así, cuando tuvo que escoger a su rival más fuerte, el nombre que eligió fue el de Alberto Contador.

¿Cómo va Nairo en la Vuelta a Cataluña?

Estas declaraciones coincidieron con el inicio de la Vuelta a Cataluña 2026, competencia en la que Nairo comenzó este lunes 23 de marzo su participación con el Movistar Team. En la primera etapa, el colombiano finalizó en la casilla 56, aunque con el mismo tiempo del ganador del día, el francés Dorian Godon, quien además se convirtió en el primer líder de la prueba.

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Por lo pronto, la ubicación de Quintana en esa jornada inicial no lo deja rezagado en el cronómetro, y la carrera apenas empieza. Será una semana especial para seguir de cerca a uno de los ciclistas más importantes en la historia del deporte colombiano, ahora en medio de una temporada que ya está atravesada por el anuncio de su despedida.

Así, mientras compite en una nueva edición de la ronda catalana, Nairo también empieza a mirar hacia atrás y a repasar los nombres que marcaron su camino. Y aunque por antecedentes muchos pensaban que Chris Froome sería el elegido, fue Alberto Contador el corredor al que Quintana señaló como el rival más fuerte de toda su carrera.