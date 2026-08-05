Vuelta a Colombia 2026: recorrido, equipos y más detalles de la prueba

Todo está listo para que el calendario ciclístico del país afronta una de las pruebas más importantes de este 2026. Se trata de la edición 76 de la Vuelta a Colombia masculina, que se llevará a cabo desde este sábado 8 hasta el domingo 16 de agosto.
La prueba que contará con un total de 1.473 kilómetros transitará por los departamentos de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia.
En total serán nueve etapas en donde Rodrigo Contreras (NU Colombia) tratará de revalidar el bicampeonato conseguido en las ediciones de 2024 y 2025.
Equipos confirmados
NU Colombia
Team Sistecrédito
Bets PC Ecuador
4WD Rentacar Facatativá
Canel's Java
Pro Rico Cycling Team
GW Erco Sportfitness
Team Medellín
Hino One La Red Suzuki
7C Economy Hyundai
Fuerzas Armadas
FTB Celucambio
Team Funrv Vima Machine
Fundecom Tour $ Nativa
Gobernación del Putumayo Bicicletas Strongman
Chia C Luna HyF Strongman
Team Boyacá es para Vivirla
Orgullo Paisa
EBSA
Tolima es pasión
Aguardiente Néctar Cundinamarca Somos Natural
Team Inderhuila
La Vuelta a Colombia 2026 presentará un exigente recorrido, con mayoría de tránsito por el departamento del Huila, por donde se visitarán municipios como Campoalegre, Gigante, Garzón, Altamira, Timana, Pitalito, San Agustín y la capital Neiva.
Entre los grandes desafíos de la prueba, a lo largo de su recorrido, están el Alto de Murillo, el Alto del Sifón y el Alto de Jericó.
El remate de la Vuelta a Colombia presentará una jornada contrarreloj en Medellín y finalmente un circuito en el departamento de Antioquia.
Recorrido de la Vuelta a Colombia 2026
Etapa 1 - 187.0 kilómetros
Salida: Neiva
Neiva, Campoalegre, Hobo, Gigante, Garzón, Altamira, Timana y Pitalito
Llegada: Pitalito
Etapa 2 - 169.9 kilómetros
Salida: San Agustín
San Agustín, Pitalito, Timana, Altamira, Garzón, Gigante y Garzón.
Llegada: Garzón
Etapa 3 - 161.5 kilómetros
Salida: Garzón
Garzón, Gigante, Campoalegre, Juncal, Guacirco, Neiva.
Llegada: Neiva
Etapa 4 - 196.9 kilómetros
Salida: Neiva
Neiva, Aipe, Natagaima, Castilla, Guamo, Chicoral, Picaleña, Ibagué.
Llegada: Ibagué
Etapa 5 - 164.7 kilómetros
Salida: Ibagué
Ibagué, Alvarado, Venadillo, Leirda, Armero, Líbano, Murillo, El Sifón
Llegada: El Sifón
Etapa 6 - 161.1 kilómetros
Salida: Manizales
Manizales, La Manuela, Irra, La Felisa, La Pintada y Jericó
Llegada: Jericó
Etapa 7 - 135.1 kilómetros
Inicio: Jericó
Jericó, Peñalisa, Anza, Santa de Antioquia y Ecosiembra
Llegada: Ecosiembra
Etapa 8 - 33.6 kilómetros (Contrarreloj)
Inicio: Santa Fe de Antioquia
Llegada: Túnel de Occidente
Etapa 9 - 104 kilómetros (circuito 13.1 kilómetros)
Inicio: Medellín
Llegada: Medellín