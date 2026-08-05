Vuelta a Colombia 2026: recorrido, equipos y más detalles de la prueba

Todo está listo para que el calendario ciclístico del país afronta una de las pruebas más importantes de este 2026. Se trata de la edición 76 de la Vuelta a Colombia masculina, que se llevará a cabo desde este sábado 8 hasta el domingo 16 de agosto.

La prueba que contará con un total de 1.473 kilómetros transitará por los departamentos de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia.

En total serán nueve etapas en donde Rodrigo Contreras (NU Colombia) tratará de revalidar el bicampeonato conseguido en las ediciones de 2024 y 2025.

Equipos confirmados

NU Colombia

Team Sistecrédito

Bets PC Ecuador

4WD Rentacar Facatativá

Canel's Java

Pro Rico Cycling Team

GW Erco Sportfitness

Team Medellín

Hino One La Red Suzuki

7C Economy Hyundai

Fuerzas Armadas

FTB Celucambio

Team Funrv Vima Machine

Fundecom Tour $ Nativa

Gobernación del Putumayo Bicicletas Strongman

Chia C Luna HyF Strongman

Team Boyacá es para Vivirla

Orgullo Paisa

EBSA

Tolima es pasión

Aguardiente Néctar Cundinamarca Somos Natural

Team Inderhuila

La Vuelta a Colombia 2026 presentará un exigente recorrido, con mayoría de tránsito por el departamento del Huila, por donde se visitarán municipios como Campoalegre, Gigante, Garzón, Altamira, Timana, Pitalito, San Agustín y la capital Neiva.

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Entre los grandes desafíos de la prueba, a lo largo de su recorrido, están el Alto de Murillo, el Alto del Sifón y el Alto de Jericó.

El remate de la Vuelta a Colombia presentará una jornada contrarreloj en Medellín y finalmente un circuito en el departamento de Antioquia.

Recorrido de la Vuelta a Colombia 2026

Etapa 1 - 187.0 kilómetros

Salida: Neiva

Neiva, Campoalegre, Hobo, Gigante, Garzón, Altamira, Timana y Pitalito

Llegada: Pitalito

Etapa 2 - 169.9 kilómetros

Salida: San Agustín

San Agustín, Pitalito, Timana, Altamira, Garzón, Gigante y Garzón.

Llegada: Garzón

Etapa 3 - 161.5 kilómetros

Salida: Garzón

Garzón, Gigante, Campoalegre, Juncal, Guacirco, Neiva.

Llegada: Neiva

Etapa 4 - 196.9 kilómetros

Salida: Neiva

Neiva, Aipe, Natagaima, Castilla, Guamo, Chicoral, Picaleña, Ibagué.

Llegada: Ibagué

Etapa 5 - 164.7 kilómetros

Salida: Ibagué

Ibagué, Alvarado, Venadillo, Leirda, Armero, Líbano, Murillo, El Sifón

Llegada: El Sifón

Etapa 6 - 161.1 kilómetros

Salida: Manizales

Manizales, La Manuela, Irra, La Felisa, La Pintada y Jericó

Llegada: Jericó

Etapa 7 - 135.1 kilómetros

Inicio: Jericó

Jericó, Peñalisa, Anza, Santa de Antioquia y Ecosiembra

Llegada: Ecosiembra

Etapa 8 - 33.6 kilómetros (Contrarreloj)

Inicio: Santa Fe de Antioquia

Llegada: Túnel de Occidente

Etapa 9 - 104 kilómetros (circuito 13.1 kilómetros)

Inicio: Medellín

Llegada: Medellín