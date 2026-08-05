Así van Nairo y los colombianos en la general de la Vuelta a Burgos - etapa 2

La Vuelta a Burgos 2026 continuó este miércoles 5 de agosto con una exigente etapa de 178 kilómetros entre Arcos de la Llana y Pineda de la Sierra (Valle del Sol), una jornada marcada por la montaña y que comenzó a generar diferencias importantes entre los aspirantes a la clasificación general.

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Resumen de la segunda etapa de la Vuelta a Burgos

El gran vencedor del día fue el británico Oscar Onley (Netcompany INEOS), quien se impuso con un tiempo de 4:17:32 tras derrotar en el sprint final al italiano Giulio Ciccone (Lidl - Trek), y el tercer lugar fue para el español Enric Mas (Movistar Team), que cruzó la meta a dos segundos del ganador.

El mejor latinoamericano de la etapa volvió a ser el ecuatoriano Jefferson Cepeda (EF Education - EasyPost), sexto a seis segundos.

La fracción incluyó tres puertos de montaña de tercera categoría y terminó con un final en alto que favoreció a los escaladores. Gracias a su victoria, Onley se convirtió en el nuevo líder de la carrera con un acumulado de 7:53:28, superando por cuatro segundos al neerlandés Bjorn Koerdt y al propio Ciccone.

Colombianos en la general de la Vuelta a Burgos

En cuanto a los colombianos, el mejor ubicado en la general es Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), quien escaló hasta la casilla 26 y quedó a 32 segundos del líder. El nacido en Pasca mostró una mejor respuesta en la montaña y se mantiene como el colombiano con mayores opciones de pelear por posiciones destacadas.

Nairo Quintana (Movistar Team) aparece en el puesto 31 de la clasificación general, a 37 segundos de Oscar Onley. El corredor boyacense se mantuvo cerca del grupo principal en el final montañoso y continúa dentro de un margen manejable para intentar recuperar tiempo en las etapas más duras de la competencia.

Más atrás se ubican Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe), en la posición 45, a 56 segundos, y Diego Pescador (Movistar Team), quien está en el puesto 51, a 1 minuto y 10 segundos. El joven corredor había sido el mejor colombiano tras la primera etapa, pero perdió terreno en esta jornada de montaña.

El último colombiano en la clasificación es Brandon Smith Rivera (Netcompany INEOS), que ocupa la casilla 76 con una desventaja de 3 minutos y 46 segundos respecto a su compañero y líder de la carrera, Oscar Onley.

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1. Oscar Onley (Netcompany INEOS), 7:53:28

2. Bjorn Koerdt (Team Picnic PostNL), a 4"

3. Giulio Ciccone (Lidl - Trek), a 4"

26. Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), a 32"

31. Nairo Quintana (Movistar Team), a 37"

45. Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe), a 56"

51. Diego Pescador (Movistar Team), a 1'10"

76. Brandon Smith Rivera (Netcompany INEOS), a 3'46"

Recorrido tercera etapa de la Vuelta a Burgos 2026

La tercera etapa de la Vuelta a Burgos 2026 se disputará este jueves 6 de agosto entre Merindad de Montija y Valle de Valdebezana, con un recorrido de 184 kilómetros que incluirá seis puertos de tercera categoría y uno de categoría especial, una jornada que podría resultar decisiva para escaladores como Quintana, Sosa y Martínez en la lucha por la clasificación general.