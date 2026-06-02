Vuelta a Colombia femenina 2026: recorrido y detalles de la etapa 1

Está a punto de iniciar una nueva edición de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito, justamente el martes 2 de junio con una exigente etapa en carreteras que irán desde Chía hasta Tocancipá.

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La primera fracción tendrá un recorrido de 121 kilómetros con salida en Chía y paso por Tocancipá, Gachancipá, el Cruce Sesquilé, el Alto del Sisga, Chocontá y Villapinzón, antes de regresar nuevamente por el Alto del Sisga hasta finalizar en Tocancipá.

Detalles de la etapa 1 de la Vuelta a Colombia Femenina

La primera etapa de esta prestigiosa competencia contará con un perfil montañoso convierte esta etapa en una oportunidad ideal para que las escaladoras comiencen a marcar diferencias en la clasificación general desde el primer día.

Esta etapa contará con un doble ascenso al Alto del Sisga, un puerto tradicional del ciclismo colombiano que podría seleccionar el grupo principal y generar los primeros movimientos importantes en la clasificación general.

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Aunque todavía quedarán varias etapas por disputarse, la montaña aparece como un factor determinante para las aspirantes al maillot de líder.

Se espera una participación cercana a las 150 ciclistas, entre corredoras élite y sub-23, varias de ellas con experiencia en pruebas UCI y competencias internacionales.

¿Dónde ver la Vuelta a Colombia Femenina 2026?

La carrera tendrá transmisión por el Canal RCN y promete convertirse nuevamente en una vitrina para el crecimiento del ciclismo femenino colombiano, que sigue ganando reconocimiento internacional gracias al talento de sus corredoras y al fortalecimiento del calendario nacional.