Los borrados de Néstor Lorenzo contra Costa Rica

El penúltimo reto de preparación para la Selección Colombia se llevó a cabo en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá y terminó con un resultado a favor de la 'tricolor', en donde los protagonistas fueron Luis Díaz, Luis Suárez y Davinson Sánchez.

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La capital colombiana celebró el triunfo 3-1 y la participación de varios de los jugadores que fueron convocados por Néstor Lorenzo, menos de cuatro futbolistas que no sumaron minutos a pesar de que la oportunidad era clara en una amistoso contra un rival no muy vistoso.

Néstor Lorenzo no le dio minutos a Montero, Campaz, Lerma y Córdoba

El Campín fue el escenario deportivo que se encargó de abrirle las puertas a un nuevo reto de la Selección Colombia y que fue una auténtica fiesta deportiva, ya que esta era la despedida del equipo que ya empieza a pensar en el Mundial, pero también en su siguiente reto contra Jordania.

Este enfrentamiento es una prueba para que Néstor Lorenzo vaya ultimando detalles en cuanto al planteamiento táctico, por lo que decidió iniciar con una nómina alterna el encuentro contra Costa Rica.

El argentino inició con Camilo Vargas, Luis Díaz, entre otras figuras como titulares, pero también dejó en el banquillo a James, Arias, Yerry Mina, entre otros que con el pasar de los minutos fueron ingresando al terreno de juego.

Sin embargo, hubo cuatro jugadores que no pudieron pisar el terreno de juego de El Campín, Álvaro Montero, Jaminton Campaz, Jefferson Lerma, quien llegó recientemente de terminar su temporada con Crystal Palace, y Jhon Córdoba, quien aún se está recuperando de su lesión.

Próximo partido de la Selección Colombia

El equipo comandado por el estratega argentino, tras lo sucedido contra Costa Rica en el Estadio El Campín, ahora se medirá ante otra selección participante del certamen mundialista, Jordania, con la cual se verá frente a frente el domingo 7 de junio sobre las 18:00 hora Colombia.

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¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial?

La Selección Colombia debutará en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio de 2026 frente a Uzbekistán, por la primera fecha del Grupo K.

El partido se jugará en el Estadio Azteca de Ciudad de México y está programado para las 9:00 p. m. (hora de Colombia).