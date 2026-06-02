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Mundial 2026

Próximo partido de la Selección Colombia tras la victoria ante Costa Rica

Este será el siguiente reto de la Selección Colombia luego de la goleada a Costa Rica.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Colombia ya piensa en su próximo rival tras vencer a Costa Rica
Colombia ya piensa en su próximo rival tras vencer a Costa Rica // AFP

Oficialmente quedan 10 días para que se dé el pitazo inicial en la Copa del Mundo 2026 y la Selección Colombia se prepara de la mejor manera de la mano de Néstor Lorenzo con el grupo de los 26 jugadores convocados para asumir el nuevo reto mundialista.

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El estratega argentino conformó un equipo de alto nivel que le hará frente a difíciles rivales, tal como lo fue la Selección de Costa Rica, la cual le complicó las cosas a la 'tricolor' en el Estadio El Campín, pero aún así logró sacar un importante resultado de 3-1 y ahora se prepara para la última prueba antes de iniciar con la fase de grupos del Mundial.

Próximo partido de la Selección Colombia

El camino de la Selección Colombia rumbo a la Copa Mundial va encaminada a un nuevo partido amistoso, el último de preparación para Néstor Lorenzo y el cual ya afrontarán en suelo estadounidense.

El equipo comandado por el estratega argentino, tras lo sucedido contra Costa Rica en el Estadio El Campín, ahora se medirá ante otra selección participante del certamen mundialista, Jordania, con la cual se verá frente a frente el domingo 7 de junio sobre las 18:00 hora Colombia.

Este encuentro marcará el cierre de los partidos preparatorios de Colombia y le abrirá las puertas a la Copa Mundial, la cual comenzará para la 'tricolor' el 17 de junio contra Uzbekistán.

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¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial?

La Selección Colombia debutará en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio de 2026 frente a Uzbekistán, por la primera fecha del Grupo K.

El partido se jugará en el Estadio Azteca de Ciudad de México y está programado para las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

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Fixture de Colombia en el Mundial

  • Uzbekistán vs. Colombia
    17 de junio de 2026
    Estadio Azteca, Ciudad de México
    9:00 p. m. (hora Colombia)
  • Colombia vs. República Democrática del Congo
    23 de junio de 2026
    Estadio Akron, Guadalajara
    9:00 p. m. (hora Colombia)
  • Colombia vs. Portugal
    27 de junio de 2026
    Hard Rock Stadium, Miami
    6:30 p. m. (hora Colombia)

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