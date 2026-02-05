Vuelta a la Comunidad Valenciana: Remco gana la contrarreloj pero no es líder

El ciclista belga Remco Evenepoel (RedBull Bora) se impuso, con un tiempo de 20:12, en la contrarreloj individual de la segunda etapa de la 'Volta a la Comunitat Valenciana', de 17,5 kilómetros entre Carlet y Alginet, en una jornada marcada por las decisiones tomadas por la organización por seguridad, debido al fuerte viento.

La organización decidió que los tiempos no computaran para la clasificación general, por lo que el velocista eritreo Biniam Girmay (NSN), ganador de la primera etapa, se mantiene como líder.

Modificaciones en la etapa 2 de la Volta a la Comunitat Valenciana

A pesar de que no pudo situarse como primero de la general y abrir ventaja con sus rivales directos, Evenepoel salió decidido a por un triunfo en su especialidad, la contrarreloj, y sumó el triunfo número 70 de su carrera profesional.

Tras la reunión del protocolo de seguridad mantenida a primera hora de la mañana se decidió no solo que los tiempos no computarán para la general, sino que los 121 ciclistas compitieran con las bicicletas convencionales y no las especiales para la contrarreloj, ante el peligro de caída que supondría ante las fuertes rachas de viento que había en la zona.

Estas decisiones modificaron sensiblemente el desarrollo de una etapa, que, en principio, estaba llamada a ser, junto a la etapa reina del sábado, como determinante para la victoria final de la carrera.

Evenepoel no falla en la contrarreloj; así quedó el podio de la prueba

Pese a estos condicionantes, el gran favorito, Remco Evenepoel, salió a por todas para llevarse el triunfo de etapa. Tras una parte inicial muy técnica y una pequeña ascensión, el campeón mundial de contrarreloj ya marcaba el mejor tiempo en el punto intermedio en el kilómetro 9, rebajando en siete segundos el mejor tiempo marcado por Mathias Vacek (Lidl Trek).

El belga no ahorró esfuerzos en el parte final de la etapa y confirmó en meta la victoria, al superar a su compañero de equipo Aleksandr Vlasov en 8 segundos y a Vacek en 15 segundos, que completó el podio de la jornada.

En la tercera etapa, prevista para este viernes entre Orihuela y San Vicent del Raspeig se completarán 158 kilómetros, con un recorrido claramente definido en dos partes, ya que los 100 primeros kilómetros son completamente llanos, mientras que en los 50 últimos se subirán dos puertos de montaña, el último de ellos, el de Tibi, de segunda categoría y a 35 kilómetros de meta.

