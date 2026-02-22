Vuelta al Algarve: Daniel Martínez y demás colombianos en la general tras la última etapa

La Vuelta al Algarve 2026 llegó a su final este domingo con la disputa de la quinta etapa, en la que el gran protagonista fue el español Juan Ayuso, quien no solo ganó la fracción, sino que además se adjudicó el título de la clasificación general.

Ayuso cerró la competencia con un tiempo total de 15:51:12, confirmando su regularidad a lo largo de la semana y defendiendo el liderato que ya ostentaba antes de la jornada definitiva.

Lea también [Video] Jordan Parra ganó oro para Colombia en el Panamericano de Ciclismo de Pista

En la etapa de este domingo, el mejor colombiano fue Daniel Felipe Martínez, quien finalizó octavo, a 30 segundos del ganador del día, manteniéndose competitivo frente a los principales aspirantes.

En la clasificación general no hubo movimientos importantes, pues el podio se mantuvo intacto respecto a la jornada anterior. El francés Paul Seixas fue segundo a 14 segundos, mientras que el portugués Joao Almeida terminó tercero a 59 segundos.

El cuarto y quinto lugar también se conservaron sin cambios: el británico Oscar Onley fue cuarto a 1’22”, y el francés Kévin Vauquelin completó el top cinco a 1’40”.

Colombianos en la general de la Vuelta al Algarve

Por su parte, Daniel Felipe Martínez concluyó séptimo en la general, a 1’53”, asegurando presencia colombiana en el top 10 de la ronda portuguesa tras una semana de consistencia.

Además de Martínez, hubo otros dos colombianos dentro del top 20: Juan Guillermo Martínez finalizó en la casilla 16 a 4’32”, y Juan Felipe Rodríguez fue 18 a 4’59”.

Más atrás en la clasificación terminaron Adrián Bustamante (40 a 13’42”), Santiago Mesa (106 a 34’12”) y Jesús David Peña (136 a 45’43”), completando la participación nacional.

Es destacable que todos los colombianos inscritos lograron terminar la carrera, sin retiros previos, en una edición 2026 que dejó a Ayuso como campeón y a Colombia con una presencia sólida en la clasificación general final.

Clasificación general de la Vuelta al Algarve 2026

1. Juan Ayuso | Lidl-Trek | 15:51:12

2. Paul Seixas | Decathlon | a 14"

3. Joao Almeida | UAE Team Emirates | a 59"

4. Oscar Onley | INEOS Grenadiers | a 1'22

5. Kévin Vauquelin | INEOS Grenadiers | a 1'40"

7. Daniel Felipe Martínez | Red Bull Bora-hansgrohe | a 1'53"

16. Juan Guillermo Martínez | Team Picnic PostNL | a 4'32"

18. Juan Felipe Rodríguez | EF Education EasyPost | a 4'59"

40. Adrián Bustamante | Group Holding | a 13'42"

106. Santiago Mesa | Anicolor | a 34'12"

136. Jesús David Peña | Efapel Cycling | a 45'43"