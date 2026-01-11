Jad Sair Colmenares ganó la etapa 3 de la Vuelta al Táchira 2026

La Vuelta al Táchira 2026 continúa entregando capítulos vibrantes en su recorrido por el occidente venezolano y la tercera etapa, disputada en un circuito urbano en San Cristóbal, no fue la excepción. La jornada, marcada por la velocidad, la táctica colectiva y el entusiasmo del público, tuvo como gran protagonista a Jad Sair Colmenares, quien se impuso con autoridad, mientras Enmanuel Viloria logró sostener la camisa de líder y reafirmar su condición de hombre fuerte en la clasificación general.

El trazado, de 115,2 kilómetros, exigió máxima concentración desde el banderazo inicial. Al tratarse de un circuito cerrado, el ritmo fue elevado durante buena parte del día y las escuadras se vieron obligadas a trabajar de manera coordinada para evitar sorpresas. Los constantes cambios de ritmo y los intentos de fuga mantuvieron al pelotón compacto, a la espera de un desenlace explosivo que finalmente llegó en los últimos giros.

Fue allí donde Colmenares, corredor del conjunto Alcaldía de Torbes Ureña Sport C IDT Cediplast, demostró inteligencia y fortaleza. El venezolano supo dosificar esfuerzos, se mantuvo bien ubicado y lanzó su ataque definitivo en el momento preciso. Con una aceleración potente, logró despegarse de sus rivales directos y cruzar la línea de meta con los brazos en alto, celebrando un triunfo que lo confirma como una de las revelaciones de la presente edición.

Detrás del ganador arribaron Germán Rincón y Jorge Abreu, quienes completaron un podio netamente local y ratificaron el buen momento del ciclismo venezolano. La afición, que colmó las calles de San Cristóbal, respondió con aplausos y ovaciones, convirtiendo el circuito en una auténtica fiesta deportiva.

Aunque el foco estuvo en la victoria parcial, la atención también se centró en la clasificación general, donde Enmanuel Viloria, integrante del Team Fam Birdman Level Up, volvió a mostrar solidez. El pedalista defendió con inteligencia su liderato, evitando pérdidas de tiempo y controlando los movimientos de sus principales adversarios. Tras tres fracciones, el jefe de filas mantiene una ventaja que, si bien no es definitiva, le permite afrontar las siguientes jornadas con confianza.

Viloria acumula un tiempo total de 13:45:33, escoltado por Abreu, quien se mantiene a poco más de dos minutos, y por el ecuatoriano Brayan Obando, que también sigue de cerca la lucha por el primer lugar. Las diferencias, todavía manejables, anticipan una batalla intensa en las etapas de mayor exigencia montañosa.

Entre los representantes extranjeros, el colombiano Miguel Flórez, del equipo Arenas Tlax-Mex, fue el mejor clasificado del día al finalizar en la séptima posición, con el mismo registro del ganador. Su compatriota Camilo Gómez, defensor de los colores del GW Erco SportFitness, también se mostró activo y cruzó la meta dentro del grupo principal, confirmando que los corredores cafeteros siguen siendo protagonistas habituales en la ronda tachirense.

Más allá de los resultados, la tercera fracción dejó claro que la carrera se disputa no solo con piernas, sino también con cabeza. Los equipos comprendieron la importancia de proteger a sus líderes y reservar energías para lo que viene. En ese sentido, la cuarta etapa, que unirá La Fría con Mérida sobre 162,9 kilómetros, aparece en el horizonte como una jornada clave, con un final en ascenso que podría provocar movimientos decisivos en la tabla general.

En el campamento del líder reina la cautela. Aunque Viloria ha sabido defender su posición, el corredor es consciente de que “la carrera apenas empieza” y de que cualquier descuido puede resultar costoso. Por su parte, Colmenares destacó tras la llegada que “esta victoria es fruto del trabajo del equipo y un premio al esfuerzo diario”, palabras que reflejan el ambiente de motivación que se vive en el pelotón