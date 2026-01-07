Vuelta al Táchira 2026: confirman si se disputará la carrera en Venezuela

La nueva temporada ciclística está a punto de comenzar y aunque el pelotón profesional de la UCI World Tour tiene como primera prueba el Tour Down Under en Australia (del 20 al 25 de enero), hay otras tradicionales carreras fuera de la primera división que empezarán antes, como es la Vuelta al Táchira.

Aquella prueba que se disputa en territorio venezolano desde 1966, ha generado dudas de su realización tras el ataque de las fuerzas militares de Estados Unidos en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Anuncio oficial sobre la Vuelta al Táchira 2026

Toda Venezuela vive un momento de incertidumbre luego de que el presidente Donald Trump afirmara que Estados Unidos manejará ese país hasta que se desarrolle una transición organizada que genere un nuevo renacer en aquel lugar, sin embargo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y otros personajes que apoyan a Maduro no se han alejado del poder y no se sabe si habrá más intervenciones militares.

Pese a la delicada situación, el vicepresidente de la Asociación Tachirenses de Ciclismo (ATC), Josmer Cuadros, declaró a la Agencia Carabobeña de Noticias (ACN) que la logística sigue en pie y que de momento la Vuelta al Táchira sigue con el plan de su desarrollo.

“La Vuelta al Táchira se realizará sin ninguna modificación y desde el próximo miércoles 7 de enero tendremos los primeros equipos extranjeros en San Cristóbal. No hay cambios en el recorrido de las diez etapas y José Gregorio Freites, autoridad única del deporte tachirense, está en contacto permanente con los responsables del operativo de seguridad para llevar a cabo la carrera sin contratiempos”, dijo Cuadros.

¿Cuándo se corre la Vuelta al Táchira 2026?

Así las cosas, esta prueba que tradicionalmente es protagonizada por pedalistas venezolanos y colombianos, arrancaría desde el próximo viernes 9 de enero en la ciudad de San Cristóbal.

Además, la ciudad de Mérida también será testigo de varias etapas de la competencia que terminará el domingo 18 de enero, una Vuelta al Táchira que recordemos es la primera carrera por etapas UCI oficial del año.