Vuelta al Táchira: ganador de la etapa 7 y clasificación general

La séptima etapa de la 61ª edición de la Vuelta al Táchira en Bicicleta 2026, disputada este 15 de enero entre Táriba y San Cristóbal sobre un recorrido de unos 151 km, ofreció una jornada emocionante marcada por la fuga y un desenlace disputado que impactó tanto en la clasificación general de la carrera.

El venezolano Jesús Goyo, representante del equipo Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga, fue el gran protagonista del día. Aprovechando la fuga, Goyo lanzó un ataque decisivo en los kilómetros finales y supo imponer su ritmo para llegar en solitario a la línea de meta, consiguiendo así la victoria de etapa con un desempeño impecable. Su triunfo fue resultado de un esfuerzo constante en fuga y de una lectura inteligente de la carrera, marcando un momento destacado para él y su equipo.

Así quedó la clasificación general de la Vuelta al Táchira

Detrás de Goyo, el colombiano Camilo Gómez (GW Erco SportFitness) completó una sólida actuación, cruzando la meta en segunda posición y demostrando nuevamente su buena forma dentro de la ronda tachirense. En tercer lugar se ubicó Alexander Villasmil (Gobierno de Mérida), cerrando un podio competitivo donde se reflejó la combatividad de los escapados.

.1. Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas) 29h34:13

.2. Franklin Chacón (Lotería del Táchira Servitel) a 1:28

.3. Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up) a 1:42

.4. Wiston Maestre (Lotería del Táchira Servitel) a 2:47

.5. Diego Méndez (Lotería del Táchira Servitel) a 3:02.

La victoria de Goyo en esta séptima etapa representó no sólo un logro individual, sino también un momento de emoción competitiva para el ciclismo venezolano y sudamericano en esta tradicional prueba de ruta que año tras año reúne a talentos regionales y despierta gran atención en el calendario de ciclismo continental.

¿Cuándo es la etapa 8 de la Vuelta al Táchira?

La 8.ª etapa de la Vuelta al Táchira 2026 está programada para el 16 de enero de 2026. En esta jornada, los ciclistas recorrerán el tramo entre Abejales y el Monumento al Cristo Rey (Cerro El Cristo) —también reportado como Capacho en algunos resultados oficiales— sobre una distancia de aproximadamente 150 km.