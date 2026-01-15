Selección Colombia: los futbolistas que están lesionados previo al Mundial

La Selección Colombia afronta el inicio de 2026, año de Mundial, con una situación que no pasa desapercibida: seis futbolistas se encuentran actualmente lesionados, una cifra que genera atención en el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo.

Jugadores de Selección Colombia que están lesionados

Al corte del 15 de enero, los jugadores que permanecen fuera de competencia por molestias físicas son Richard Ríos (Benfica), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Yerry Mina (Cagliari), Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Real Betis) y Jhon Janer Lucumí (Bologna).

La preocupación aumenta al revisar los nombres, ya que Muñoz, Lucumí, Ríos y Lerma son habituales titulares en el esquema de la Tricolor, futbolistas con continuidad y peso específico dentro del once inicial, lo que los convierte en piezas difíciles de reemplazar.

En el caso de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, ambos hombres del Crystal Palace, sus ausencias afectan directamente el equilibrio defensivo y el despliegue físico del equipo nacional, dos aspectos clave en la propuesta de Lorenzo.

Por su parte, Jhon Janer Lucumí y Yerry Mina representan alternativas recurrentes en la zaga central, una zona que ha sido sensible para Colombia en la clasificación mundialista y que requiere estabilidad de cara a una cita mundialista.

En ataque, la baja de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández también genera inquietud, teniendo en cuenta su buen momento en el fútbol español y su capacidad para aportar goles y movilidad ofensiva.

Aunque la gravedad de las lesiones no compromete, por ahora, la participación de estos futbolistas en la Copa del Mundo, sí deja un precedente importante en cuanto a la preparación física y el ritmo competitivo que deberán recuperar en los próximos meses.

Habrá novedades en la convocatoria de Selección Colombia para marzo

De hecho, no se descarta que para las fechas FIFA de marzo, cuando Colombia enfrente en amistosos a Croacia y Francia, el entrenador Néstor Lorenzo introduzca novedades en sus convocatorias, ya sea por prevención o para probar alternativas.

Mientras tanto, la Selección Colombia avanza en la planificación logística del Mundial, definiendo sedes de entrenamiento y hospedaje, con un calendario que incluye partidos ante Uzbekistán y el ganador del repechaje en México, además de un duelo frente a Portugal en Estados Unidos.