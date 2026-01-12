Vuelta al Táchira: resumen y clasificación general luego de la etapa 4

La cuarta etapa de la Vuelta al Táchira se disputó este lunes 12 de enero entre La Fría y Mérida, en una jornada exigente de 162,9 kilómetros que empezó en terreno favorable para los rodadores, pero que terminó marcando diferencias en la alta montaña.

El trazado concluyó con un puerto de primera categoría, escenario ideal para que los escaladores y corredores con mejor resistencia hicieran valer sus condiciones en uno de los finales más duros de la presente edición.

El triunfo de etapa quedó en manos del venezolano Jorge Abreu, del equipo Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga, quien se impuso con un tiempo de 4:22:04 tras una sólida actuación en el ascenso final.

Abreu fue escoltado en la meta por su compatriota Diego Alejandro Méndez, de la Lotería del Táchira Servitel, quien cruzó la línea con el mismo registro, mientras que el colombiano Brandon Alejandro Rojas, del GW Erco SportFitness, completó el podio del día a 37 segundos del vencedor.

Pese a la dureza de la jornada, la clasificación general no presentó modificaciones en los dos primeros lugares, ya que Enmanuel Viloria, del Team Fam Birdman Level Up, logró defender el liderato, seguido de cerca por Jorge Abreu.

La principal novedad en la general fue el ascenso de Winston Maestre, de la Lotería del Táchira Servitel, quien gracias a su regularidad y buen desempeño en la montaña escaló hasta la tercera posición.

Clasificación general de la Vuelta al Táchira - etapa 4

1. Emmanuel David Viloria, Team Fam Birdman Level Up, 18:08:14

2. Jorge Abreu, Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga, a 1:21

3. Winston Maestre, Lotería del Táchira Servitel, a 2:40

4. Brandon Alejandro Rojas, GW Erco SportFitness, a 2:57

5. Rayan Raul Obando, GW Erco SportFitness, a 3:42

6. Diego Alejandro Méndez, Lotería del Táchira Servitel, a 4:19

7. Carlos Johan Gálviz, Politáchira Heidy Lee Sport TVN Norte, a 5:18

8. Angel Alexander Gil, GW Erco SportFitness, a 6:11

9. Antoni Samuel Quintero, Alicanto Consulting G Kino Táchira, a 6:16

10. Franklin Chacón, Lotería del Táchira Servitel, a 6:30

Recorrido de la quinta etapa de la Vuelta al Táchira

La Vuelta al Táchira continuará este martes 13 de enero con la disputa de la quinta etapa, que se correrá íntegramente en Mérida sobre un recorrido de 120,9 kilómetros y un perfil llano, una jornada que podría favorecer a los sprinters y a las fugas largas.