Real Madrid destituyó a Xabi Alonso y ya anunció a su nuevo técnico

Real Madrid anunció este lunes 12 de enero la destitución del entrenador Xabi Alonso, decisión que vino acompañada de la confirmación inmediata de su nuevo director técnico para lo que resta de la temporada.

La salida de Alonso se produjo luego de la derrota 2-3 frente a Barcelona en la final de la Supercopa de España, un resultado que terminó marcando el final de su ciclo en el banquillo del conjunto merengue.

Estadísticas de Xabi Alonso como técnico de Real Madrid

En total, Xabi Alonso dirigió 34 partidos al Real Madrid, en los que consiguió 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas, para un rendimiento global del 74,5 %, números que no fueron suficientes para sostener su proceso.

Pese a las buenas cifras, el entrenador español se marchó sin títulos oficiales, un hecho que terminó pesando en la evaluación deportiva del club blanco.

En el comunicado oficial, el Real Madrid señaló que la salida se dio “de mutuo acuerdo”, destacando además el legado de Alonso como leyenda del club y su representación permanente de los valores institucionales.

“El Real Madrid siempre será su casa”, expresó el club, que también agradeció el trabajo del cuerpo técnico y le deseó éxitos en la nueva etapa de su carrera.

Real Madrid confirmó al remplazo de Xabi Alonso

Minutos después del anuncio, Real Madrid confirmó a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del primer equipo, apostando por un técnico formado íntegramente en la cantera del club.

Lea también Nacional busca a un ex Selección Colombia para remplazar a Marino Hinestroza

Arbeloa venía dirigiendo al Real Madrid Castilla desde junio de 2025 y cuenta con un amplio recorrido en las divisiones menores, donde logró títulos importantes, incluido un triplete con el Juvenil A en la temporada 2022-2023.

Como futbolista, Arbeloa fue parte de una de las épocas más exitosas del club entre 2009 y 2016, y su debut como entrenador del primer equipo será este miércoles 14 de enero frente a Albacete, por los octavos de final de la Copa del Rey.



