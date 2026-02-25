Vuelta al Tolima 2026: ganador del prólogo y clasificación general

Brandon Alejandro Rojas, figura del GW Erco Sportfitness, ganó este miércoles 25 de febrero el prólogo de la edición XXIV de la Vuelta al Tolima.

Rojas fue el más rápido de la jornada de 3.9 kilómetros con inicio y meta en el parque principal de Venadillo, en el formato de contrarreloj individual.

El integrante del GW Erco Sportfitness demostró gran categoría al detener el cronómetro con un tiempo de cuatro minutos y 59 segundos.

La segunda posición del día fue para Walter Vargas (Team Medellín), que finalizó con un tiempo de 5':01'' a 2'' del ganador y el podio lo completó Rodrigo Contreras (Nu Colombia) con un registro de 5':03'' a 4''.

Top 5 de la Vuelta al Tolima - Prólogo

1. Brandon Rojas (GW Erco Sportfitness) 4'59''

2. Walter Vargas (Team Medellín) a 2''

3. Rodrigo Contreras (Nu Colombia) a 4''

4. Robigzon Oyola (Team Medellín) a 6''

5. Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) a 6''

Este jueves 26 de febrero se llevará a cabo la primera etapa, que contará con un recorrido total de 181 kilómetros con salida desde Ibagué y meta en el municipio de el Guamo.