Walter Vargas ganó el primer oro para Colombia en los Centroamericanos

Walter Vargas abrió el medallero dorado de Colombia en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe al conquistar este sábado 25 de julio la prueba de contrarreloj individual disputada en Santo Domingo, República Dominicana.

El ciclista nacido en El Carmen de Viboral (Antioquia) compuso un tiempo de 47 minutos y 13 segundos, suficiente para quedarse con la medalla de oro y superar con autoridad a sus rivales mexicanos, que hicieron el 2-3.

La medalla de plata fue para Édgar Cadena, quien registró 48:59.68, mientras que el bronce quedó en manos de Sebastián Ruiz, también de México, con un tiempo de 49:07.07 .

La diferencia entre Vargas y Cadena fue de un minuto y 46 segundos, una ventaja amplia que reflejó el dominio del colombiano en una prueba que se desarrolló en el Parque Mirador del Sur , el principal espacio verde de la capital dominicana.

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Tras la competencia, el corredor de 34 años explicó que llegaba en gran forma a la contrarreloj y destacó la importancia del trabajo realizado durante la temporada, especialmente después de su actuación en el Campeonato Panamericano de Ciclismo disputado este año en Colombia.

Walter Vargas habló tras ganar oro en los Centroamericanos

"Vine muy bien preparado para esta prueba, creo que la confianza en lo que había hecho este año en el Campeonato Panamericano en Colombia también contribuyó", señaló Vargas en declaraciones entregadas a EFE.

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El antioqueño también reveló que las condiciones climáticas fueron un factor determinante durante la jornada. "El calor estaba muy fuerte y la humedad también. La clave estuvo en no emocionarme, en ir a mis vatios y hacer el buen remate en la última vuelta", comentó el campeón.

Con este resultado, Walter Vargas no solo le entregó a Colombia su primer oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, sino que además recibió una destacada trayectoria en el certamen, donde ya había obtenido medallas de plata en las ediciones de 2018 y 2023.