¿Luis Díaz prende alarmas? "Descanso y regular cargas"

Luis Fernando Díaz se sigue consolidando como una de las grandes figuras de Bayern Múnich en la temporada 2025/2026. El colombiano ha sido clave en el dominio del gigante de Baviera en la Bundesliga y en la Champions League volvió a aportar al anotar en el triunfo 4-1 sobre Atalanta en el partido de vuelta de los octavos de final.

Después de asegurar la clasificación a los cuartos de final, en donde Bayern Múnich se medirá con Real Madrid, Lucho se refirió a la importancia del descenso y regular las cargas antes de la crucial serie.

El extremo también habló del plan que tendrá para sumarse a la Selección Colombia en la fecha FIFA de cara a los partidos contra Croacia y Francia.

Descanso y regular

“Seguir luchando por todo lo que estamos jugando. Es importante el descanso. Hay que tratar de regular e ir a competir a nuestras selecciones de buena manera. Regresar con toda, no le podemos bajar y debemos seguir concentrados en el objetivo que tenemos”, dijo Díaz en diálogo con ESPN.

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¿Cuándo se unirá a la Selección Colombia?

Por otro lado, Lucho explicó que, a pesar de estar sancionado y tener que pagar una fecha de suspensión, permanecerá en Alemania y acompañará a sus compañeros en Bayern Múnich para el partido contra Unión Berlín de este sábado 21 de marzo.

Luego del duelo, el colombiano viajará a Estados Unidos para sumarse a la concentración de la Selección Colombia de cara a la fecha FIFA.

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“Al parecer me quedaré para ver al equipo el fin de semana (vs. Unión Berlin). Es importante que esté ahí apoyando al equipo. Me quedaré para viajar al siguiente día a la Selección”, explicó.