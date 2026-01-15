Los equipos que mejor se reforzaron para el World Tour 2026

El mercado de fichajes del World Tour dejó mucho más que simples cambios de camiseta en el pelotón internacional. De cara a la temporada 2026, varios equipos aprovecharon el mercado para fortalecer su estructura competitiva, mientras otros pagaron un alto precio por salidas sensibles.

Un análisis basado en el balance de puntos UCI es decir, la diferencia entre las unidades aportadas por los fichajes y las perdidas por las bajas permite entender con mayor claridad quiénes salen fortalecidos y quiénes deberán reinventarse para no perder protagonismo.

En el ciclismo moderno, el ranking UCI se ha convertido en un termómetro clave. No solo refleja resultados deportivos, sino que también influye en licencias, invitaciones a grandes pruebas y valor de mercado.

Bajo ese prisma, el equipo que mejor capitalizó el periodo de traspasos fue INEOS Grenadiers, que cerró el mercado con un impresionante saldo positivo cercano a los 7.000 puntos netos. La llegada de Oscar Onley, una de las grandes revelaciones del último Tour de France, explica buena parte de ese crecimiento.

INEOS no se conformó con un solo golpe de autoridad. La incorporación de nombres como Kévin Vauquelin, Jack Haig, Sam Welsford y el campeón nacional francés Dorian Godon amplió su abanico táctico, ofreciendo soluciones tanto en montaña como en etapas llanas.

Muy cerca aparece Red Bull-BORA-hansgrohe, otro de los grandes ganadores del mercado. Su saldo positivo supera los 4.600 puntos, impulsado principalmente por la llegada de Remco Evenepoel.

El belga, uno de los corredores más completos del pelotón actual, garantiza resultados en vueltas por etapas, contrarreloj y clásicas, lo que convierte al equipo alemán en un rival temible en prácticamente cualquier escenario.

Lidl-Trek, que también mostró una estrategia clara al sumar más de 3.600 puntos. La contratación de Juan Ayuso fue clave en este crecimiento. El español, aún joven pero con experiencia en las grandes citas, representa una apuesta a mediano y largo plazo.

Decathlon CMA CGM, Movistar Team, XDS Astana y Groupama-FDJ cerraron el mercado con balances positivos, apoyados en fichajes que aportan profundidad, regularidad y versatilidad. En el caso de Movistar, la estrategia se centró en fortalecer la plantilla sin grandes golpes mediáticos, priorizando la consistencia a lo largo del calendario.

Aunque los puntos UCI no garantizan triunfos, sí ofrecen una radiografía precisa de quiénes llegan mejor armados a una temporada que promete emociones fuertes en el ciclismo internacional.